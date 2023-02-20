الإمارات :افتتاح الكنيس اليهودي في مجمع "بيت عائلة إبراهيم" رسميا في أبو ظبي

جاء هذا بمشاركة عدد من الحاخامات وشخصيات عامة عديدة

تم افتتاح الكنيس في "بيت عائلة إبراهيم" في مدينة أبو ظبي في دولة الأمارات رسميا نهاية الأسبوع الماضي، والذي حمل اسم العالم اليهودي موسى بن ميمون "رمبام"، وشارك في حفل الافتتاح عدد من الحاخامات وشخصيات عامة عديدة.

بني الكنيس المميز داخل مجمع أطلقت عليه السلطات الإماراتية "بيت العائلة الإبراهيمية" حيث أقيم جنبا إلى جنب مركزا مسيحيا يضم كنيسة ومركزا إسلاميا يضم مسجدا ومركزا يهوديا يضم كنيسا، هذه المباني الثلاثة إقيمت جنبا إلى جنب حول ساحة مصممة بصورة مميزة وتشمل حدائق وهي سقف لمبنى مركز زوار مشترك.

فكرة اقامة المركز ظهرت في عام 2019 خلال زيارة البابا الى شبة الجزيرة العربية، حيث وقع خلالها البابا على بيان مشترك مع شيخ الأزهر أحمد الطيب يطالب خلاله بالتسامح الديني والحوار لدفع مشاريع مشتركة للأديان الثلاثة، وكان بيت "عائلة إبراهيم" المبادرة الاولى خلال هذا المشروع.

وشارك في حفل الافتتاح الحاخام الرئيسي لفرنسا ونائب رئيس لجنة حاخامات اوروبا الحاخام حاييم كورسيا والحاخام الرئيسي لبريطانيا الحاخام افرايم ميربيس، إضافة الى شخصيات عامة وضيوف من أوروبا والولايات المتحدة.

وقال رئيس المجمع إن "مهندس المبنى الجديد هو السير ديفيد أداجيا ، أحد أعظم المهندسين المعماريين الذين يعيشون في تنزانيا وقد تم استثمار ملايين الدولارات في المجمع. نعتقد أن المكان الديني سيصبح رمزًا لقيم أبوظبي والإمارات الأخرى: وفي هذا أيضًا نعلن أننا دولة يمكن أن تصبح موطنًا لأشخاص من أماكن مختلفة بمعتقدات مختلفة. هذه خطوة أخرى في المبادرات التي تتخذها أبو ظبي لجعل نفسها واحدة من أفضل الأماكن للعيش ".