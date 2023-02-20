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مجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "عقبة" أمام السلام

i24NEWS

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أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع الأربعاء ، 23 مارس ، 2022
(AP Photo/John Minchillo)أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع الأربعاء ، 23 مارس ، 2022

اعرب المجلس عن "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية و إضفاء الشرعيةعلى المستوطنات"

ندد مجلس الأمن الدولي في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه 15 ( لايعتبر ملزما)، اليوم الاثنين، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرا إن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، واعتبر أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".

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وأشار المجبس إلى أن "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و إضفاء الشرعيةعلى المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين" معربا عن "قلقه العميق وتفاجئه، باعلان اسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة".

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وكانت الإمارات قد وزعت الأسبوع المنصرم على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص اسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الاميركية قرارا "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين"عير أن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع، وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين.

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وكان مجلس الأمن قد دعا إسرائيل، في كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، إلى "وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو"

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وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف.

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