نتنياهو"ما كان على الولايات المتحدة الانضمام الى بيان بالأمم المتحدة ضد إسرائيل"

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أعرب فيه عن معارضته لقرار شرعنة تسعة بؤر استيطانية

عقد مجلس الأمن الدولي الليلة نقاشا خاصا حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطيتة، وألقى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان كلمة هاجم فيها بشدة المجلس وقال :"أنتم تجلسون هنا وفقط تعبرون عن مخاوفكم من الرد الإسرائيلي على أنشطة الفلسطينيين ، لكنكم لا تفهمون أن الفلسطينيين ينتهكون جميع الاتفاقيات القائمة والقوانين الدولية"

واستعرض أردان في كلمته صورا لضحايا إسرائيليين في العمليات العدائية وبنهايتها أعلن عن دقيقة صمت. كما قال في كلمته إن "الشباب الفلسطيني يتم تربيتهم على الكراهية، يسممون أجيالا كثيرة ويخلقون دائرة كراهية غير منتهية، ويقولون إن للدولة اليهودية لا يوجد حق بالوجود. حتى يتم التوقف عن غسل عقول الأطفال الفلسطينيين وحثهم على كراهية الإسرائيليين ستتوقف هذه الدائرة".

في حين أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا بعد النقاش وقال :"مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشرت بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود بالعيش في وطنهم التاريخي، وتتجاهل العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في القدس، وتتجاهل من حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات إرهابيين، وتصغر من معاداة السامية التي قادت الى قتل ملايين اليهود. هذا البيان ما كان يجب أن يصدر وما كان على الولايات المتحدة الانضمام إليها".

وافتتح النقاش اليوم بالتعبير عن المعارضة للقرار الإسرائيلي بشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، ومعارضة خطوات أحادية الجانب، وكان من المفترض أن تصدر إدانة لإسرائيل في أعقاب تشريع 9 بؤر استيطانية والذي أقره الكابينيت الإسرائيلي. التصويت الذي كان من المفترض أن يطرح من جانب دولة الإمارات العربية التي تشغل عضوا مناوبا في مجلس الأمن الدولي، تم إلغاءه بعد الالتزام الإسرائيلي عدم تشريع بؤر استيطانية إضافية خلال الفترة القادمة.

وندد مجلس الأمن الدولي في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الـ15 ( لايعتبر ملزما)، اليوم الاثنين، بإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرا إن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، واعتبر أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".