الكنيست ستصوت بالقراءة الاولى على القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بالتعديلات القضائية

من المتوقع ان تصوت الكنيست الليلة على مشاريع القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية

طرح خلال الجلسة العامة للكنيست الليلة للتصويت بالقراءه الأولى مشروع القانون الأول المرتبط بالتعديلات القضائية.وتم استعراض مشروعي قانون يتعلقان بقانون أساس القضاء، البندين اللذين طرحا للتصويت يتعاملان مع تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بحيث تضم أغلبية لأعضاء الائتلاف، والبند الثاني يمنع المحكمة العليا من التدخل بقوانين الأساس.

وقبل بدء النقاشات، رفع الكثيرون من أعضاء المعارضة الأعلام الإسرائيلية وتم إخراجهم من القاعة بأوامر من رئيس الكنيست أمير اوحانا، وخاطبهم اوحانا "من المهم أن يتم سماع صوتكم لكن على ما يبدو لا ترغبون بذلك، انتم تهينون العلم، كما تهينون الهيئة العامة".

وصرح وزير القضاء ياريف لافين خلال الجلسة وقبل التصويت الأول على جزء من الاصلاحات القضائية إن "الليلة ستقف جماهير داس عليها الجهاز القضائي واستهزأ بها على قدم وساق" واضاف "أنا أسمع ادعاءات كاذبة عن نهاية الديموقراطية، وأنا أقول لكم أن ما نفعله هنا هو إعادة الديموقراطية، في الإنقلاب يتحدثون عن انقلاب- حقيقة كان هنا انقلاب لكنه نفذ على يدي شخص واحد وهو أهارون باراك".

رئيس معسكر "الدولة" بيني غانتس صرح خلال جلسة الهيئة إنه "بعد تصويت القراءة الأولى، عندما يتم تحميل مسدس التشريع-سيكون من الصعب إعادة الكرة الى الوراء" وتوجه غانتس الى نتنياهو والائتلاف مضيفا "توقفوا الآن، تعالوا نقوم بما يريده الشعب حقيقة، ونجلس اليوم، هنا في الكنيست ونتحدث عن إصلاح حقيقي".