زلزالان جديدان يضربان تركيا: 3 قتلى على الأقل وأكثر من 600 مصاب

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال السادس من فبراير/ شباط الجاري المدمر، وتبعه زلزال آخر بقوة 5.8 درجة على ما أفاد تقرير لموقع بي بي سي. وتسبب الزلزالان بمقتل ثلاثة أشخاص وإثارة حالة من الذعر بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الذي أسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص في كلا البلدين.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ثلاثة أشخاص قتلوا ونُقل 213 شخصًا إلى المستشفى بعد انهيار مبان، بينما قالت 'الخوذ البيضاء' في سوريا إن أكثر من 130 شخصًا أصيبوا وإن بعض المباني المتضررة سقطت بالفعل.

وضرب الزلزال بلدة دفني بجنوب تركيا وشعر به بقوة في أنطاكيا وأضنة على بعد 300 ميل شمالا. كما شعرت الهزات في جميع أنحاء بلاد الشام في لبنان وسوريا ووسط وشمال إسرائيل. أفادت وسائل إعلام محلية أن السكان في مصر والعراق شعروا أيضًا بالهزة الأرضية.

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام سورية "عن سقوط أبنية سكنية في مدينة حارم بريف إدلب نتيجة الهزة الأرضية الأخيرة"، في ما خرج لبنانيون إلى الشوارع بعد الهزة القوية التي ضربت تركيا وسوريا.

من المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوعين، حيث دمرت حوالي 264 ألف شقة في تركيا وما زال الكثيرون في عداد المفقودين بينما يواصل رجال الإنقاذ الاستماع إلى علامات الحياة تحت الأنقاض. في الوقت الذي تحاول فيه تركيا إدارة أسوأ كارثة حديثة لها، تتزايد المخاوف بشأن ضحايا المأساة في سوريا، حيث يضغط برنامج الغذاء العالمي على السلطات في الشمال الغربي لوقف منع الوصول إلى المنطقة حيث يسعى لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص المتضررين من الزلازل.

أفاد صحفي في وكالة فرانس برس عن مشاهد من الذعر، مضيفًا أن الهزات الجديدة أثارت سحبًا من الغبار في المدينة المنكوبة. وانهارت جدران المباني المتضررة بشدة بينما طلب عدة أشخاص المساعدة.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ، فقد تم تسجيل أكثر من 6000 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة (ماغنيتيود) ضرب تركيا وسوريا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تعرضت إسرائيل لثلاثة زلازل في غضون يوم واحد، بعد أيام من الكارثة المدمرة في شمالها.