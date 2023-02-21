وزير الخارجية الإسرائيلي يندد ببيان مجلس الأمن "الأحادي" ويتهم الأمم المتحدة بالانحياز

"هو وصمة عار على الأمم المتحدة التي لا تزال منحازة وتقف إلى جانب فريق دون آخر وتعطي الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لمنظمات الإرهاب الفلسطينية"

عقب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الثلاثاء على قرار مجلس الأمن أمس من خلال وصفه بـ "البيان الأحادي الجانب لمجلس الأمن، والذي يتجاهل الإرهاب الفلسطيني وتحريض وتمويل الإرهابيين وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، هو وصمة عار على الأمم المتحدة التي لا تزال منحازة وتقف إلى جانب فريق دون آخر وتعطي الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لمنظمات الإرهاب الفلسطينية"، وفق تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الليلة نقاشا خاصا حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وألقى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان كلمة هاجم فيها بشدة المجلس وقال :"أنتم تجلسون هنا وفقط تعبرون عن مخاوفكم من الرد الإسرائيلي على أنشطة الفلسطينيين، لكنكم لا تفهمون أن الفلسطينيين ينتهكون جميع الاتفاقيات القائمة والقوانين الدولية".

كما أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا بعد النقاش جاء فيه:"مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود بالعيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في القدس، ويتجاهل حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات إرهابيين، وتختزل من معاداة السامية التي قادت الى قتل ملايين اليهود. هذا البيان ما كان يجب أن يصدر وما كان على الولايات المتحدة الانضمام إليه". .