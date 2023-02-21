الضفة الغربية: وحدة المستعربين تدخل جنين وتعتقل مطلوبين فلسطينيين وتحتجز أسلحة

في إطار نشاط مشترك لمقاتلي وحدة المستعربين والشاباك في مدينة جنين، انطلقت فجر الثلاثاء عملية مداهمة لمنزلي مطلوبين يشتبه بضلوعهما بأعمال عدائية

في إطار نشاط مشترك لمقاتلي وحدة المستعربين وجهاز الأمن العام وقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، انطلقت فجر الثلاثاء عملية مداهمة لمنزلي مطلوبين يشتبه بضلوعهما بأعمال عدائية.

وقادت المعلومات الاستخبارية إلى منزل المطلوبين بشار محمد قصراوي وعمر بيان عابد (وصفتهما مصادر فلسطينية بالأسيرين المحررين).

وأشار بيان الجيش إلى أن أحد المطلوبين حاول الهرب خلال العملية وقفز من احدى النوافذ لكن القوات أمسكت به وأغلقت المنزل. وتم خلال العملية ضبط 4 أسلحة من نوع M-16 ومسدسين في منزل المطلوبين.

وأفيد أنه تم إطلاق عيار ناري خلال العملية، باتجاه القوات ولم يسفر عن وقوع إصابات. وتم نقل المطلوبين مع المضبوطات للتحقيق في دائرة الأمن العام.