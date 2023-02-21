الأمم المتحدة تدعو إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل.

بعد الاحتجاجات الشعبية المتواترة منذ ما يزيد عن شهر على محاولات الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراء تعديلات لإضعاف الجهاز القضائي مع ما ينطوي على ذلك من مس في الديمقراطية، دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى تعليق العمل على مشروع الإصلاح القضائي في البلاد.

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الإصلاح قد يضر بحماية حقوق الإنسان ويحتاج إلى الانفتاح على نطاق أوسع من النقاش والتفكير.

وقال منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن هذه التغييرات تخاطر بإضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع، مضيفًا أن المقترحات التي ينظر فيها البرلمان الإسرائيلي "ستقوض بشكل كبير قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية".

وفي الوقت نفسه، أعرب النائب العربي في الكنيست منصور عباس رئيس القائمة الموحدة التي سجلت في الانتخابات السابقة خطوة غير مسبوقة حين انضمت الى حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، عن استيائه من التحركات الأخيرة على صعيد التشريعات وقال إن "تأثيرها سينعكس بأثر فوري ولكن انعكاساتها ستكون كارثية على المستوى المتوسط والبعيد فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الأقليات".

وأضاف عباس أن "امتحان الدمقراطية ليس بحكم الأغلبية، بل بالحفاظ على حقوق الأقليات واحترام حقوق الإنسان".

يشار إلى أن الكنيست أقر بالقراءة الأولى أمس بندين إشكاليين ينص الأول على الغلبة لأعضاء الحكومة في تركيبة لجنة اختيار القضاة فيما يمنع التعديل الثاني القضاة من إلغاء أية قوانين جديدة حتى وإن انطوت على مس ما للقانون الأساس التي تعمل بمثابة دستور في إسرائيل.