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حصري I24NEWS : وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يتوقع عقوبات سريعة على إيران

i24NEWS

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (إلى اليسار) خلال مقابلة مع i24NEWS.
Daniel Gitmanوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (إلى اليسار) خلال مقابلة مع i24NEWS.

قال كوهين "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول".

توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة حصرية مع i24NEWS، أن العالم الغربي سيعيد فرض العقوبات على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

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وقال كوهين "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول".

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