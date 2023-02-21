حصري I24NEWS : وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يتوقع عقوبات سريعة على إيران

قال كوهين "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول".

توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة حصرية مع i24NEWS، أن العالم الغربي سيعيد فرض العقوبات على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وقال كوهين "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول".