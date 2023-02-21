لأول مرة: شركة إسرائيلية تشارك في معرض "آيدكس" بالإمارات

ستقدم شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية، باستخدام العروض المرئية والتفاعلية، تقنيات مختلفة

ستشارك شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية، لأول مرة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يقام في أبو ظبي هذا الأسبوع، وستقدم الشركة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تساعد في تلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والناشئة للقوات المسلحة.

وستحظى الشركة والشركات التابعة خلال المعرض، بحضور كبير لتعزيز التعاون وتخصيص حلولها بناءً على المتطلبات التشغيلية لعملاء السوق المحلية، حيث تعتبر ESE شريكًا رئيسيًا في مشاركة ونقل التكنولوجيا إلى الشركاء المحليين لتعزيز الصيانة المحلية والدعم الفني وخلق فرص العمل في دولة الإمارات.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية، بهزيل بوتزي ماتشليس: “يشرفنا أن نشارك في هذا المعرض الدفاعي الرائد الذي يصادف نسخته الثلاثين.

وستقدم شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية، باستخدام العروض المرئية والتفاعلية، تقنيات مختلفة، بما في ذلك:

أنظمة الصواريخ، والتي تشتمل على صواريخ عالية الدقة، يتراوح مداها من 35 كيلومترًا إلى طراز بريداتور هوك 300 كيلومتر.

الأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS)، مثل Skylark 3 Hybrid UAS التكتيكي متعدد الاستخدامات و Hermes 900 متوسط ​​الارتفاع طويل التحمل (ذكر) UAS، وهي مجهزة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار عالية الأداء، مما يسمح لها باكتشاف الأهداف الأرضية أو البحرية على مدى نطاق طيفي واسع.

أنظمة التدريب والمحاكاة، بما في ذلك SkyBreaker، وهو مركز تدريب شبكي متعدد قمرة القيادة وموجه نحو المهام (MTC)، والذي يوفر تدريبًا واقعيًا في ساحة المعركة باستخدام جميع أنظمة الطائرات وسيناريوهات المهام لتعزيز جميع مستويات تدريب الطيارين. يستبدل SkyBreaker ساعات طيران التدريب الفعلية مع توفير قيمة تشغيلية أفضل لكل ساعة تدريب في MTC.

وكان مجلس التوازن الإماراتي، قد أعلن عن توقيع 11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، مع انطلاق الدورة الدورة 16 لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة 7 لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، في أبوظبي، أمس الإثنين.

وسيستمر المعرضان 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.