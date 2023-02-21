رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "المواطنين الإسرائيليين" : "حان وقت الحديث من أجل التوصل إلى تفاهمات"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو يوم الثلاثاء المواطنين الإسرائيليين إلى الدخول في حوار "للتوصل إلى تفاهمات لصالح جميع المواطنين الإسرائيلين، ولصالح البلاد، وذلك حول الإصلاحات القضائية المخططة للحكومة والمثيرة للجدل.

وقال بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو: "المواطنين الإسرائيليين، حان وقت الحديث. أسمع أصوات الناس - أسمع أولئك الذين يباركون وأسمع أيضًا أولئك الذين يخافون. عندما تكون هناك خلافات بيننا، يمكننا ويجب علينا التحدث ، من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو وحث نتنياهو على الحد من الخلافات بيننا ".