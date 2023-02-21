English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "المواطنين الإسرائيليين" : "حان وقت الحديث من أجل التوصل إلى تفاهمات"

رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "المواطنين الإسرائيليين" : "حان وقت الحديث من أجل التوصل إلى تفاهمات"

i24NEWS

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ "المواطنين الإسرائيليين" : "حان وقت الحديث من أجل التوصل إلى تفاهمات"

 دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو يوم الثلاثاء المواطنين الإسرائيليين إلى الدخول في حوار "للتوصل إلى تفاهمات لصالح جميع المواطنين الإسرائيلين، ولصالح البلاد، وذلك حول الإصلاحات القضائية المخططة للحكومة والمثيرة للجدل.

Video poster

وقال  بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو: "المواطنين الإسرائيليين، حان وقت الحديث. أسمع أصوات الناس - أسمع أولئك الذين يباركون وأسمع أيضًا أولئك الذين يخافون. عندما تكون هناك خلافات بيننا، يمكننا ويجب علينا التحدث ، من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو وحث نتنياهو على الحد من الخلافات بيننا ".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق