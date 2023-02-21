السعودية تودع لدى البنك المركزي اليمني مليار دولار

قالت الوكالة إن الوديعة تأتي لـ"تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية"

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني.

وقالت الوكالة إن الوديعة تأتي لـ"تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية... بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي".

وجرى إيداع المبلغ كاملا لدى البنك المركزي اليمني بموجب اتفاقية وديعة وقعتها المملكة مع البنك "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

ومن جهته، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، في حسابه عبر تويتر اليوم الثلاثاء، بـ"هذا الاتفاق الهام لدعم الاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية ضمن مسار حافل بالتعاون الواعد، بما في ذلك برامج التنمية والاعمار، والعديد من المشروعات الخدمية الاستراتيجية".

وشكر العليمي، الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال إنه "على مدى سنوات الحرب الظالمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تؤكد المملكة قيادة وحكومة وشعبا، رؤيتها المسؤولة تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية، والعربية، ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف أنحاء البلاد".