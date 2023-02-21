تقرير:رفع مستوى جهوزية إسرائيل لهجوم ضد المنشآت النووية الايرانية بشكل كبير

جاء هذا بعد مباحثات سرية أجراها نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة مع المستويات الأمنية المختلفة

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة خمسة نقاشات سرية بالموضوع الايراني، وتقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية الإسرائيلية بشكل كبير لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية في كل المستويات.

وبحسب القناة N12 شارك في هذه النقاشات النخبة الأمنية في البلاد، وشملت وزير الأمن يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، رئيس الموساد، رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس الاستخبارات العسكرية، رئيس قسم العمليات وأيضا الرتب العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.

وما طرح هناك وايضا قيل لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي في إدارة بايدن سوليفان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من جانب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه في حال لم يتمكنوا مواجهة التطورات في ايران- إسرائيل ستضطر للتصرف.

تأتي هذه النقاشات على خلفية التقارير بأن ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بمستوى 84%، وفي حال وصولها الى 90% المستوى المطلوب للقنبلة، وعدم قيام إسرائيل في أي نشاط- سيكون الحديث عمليا عن تقبلا لحقيقة أن ايران تمتلك قدرات لبناء قنبلة، وهو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى حماس وحزب الله مفادها أن حقيقة وجود وضع سياسي "متفجر" لا تعني أن إسرائيل غير مستعدة عسكريا لكل نشاط عسكرية إن كان في غزة أو لبنان أو اختراق لقنبلة، وسترد بصورة غير معهودة. ومن المتوقع أن تكون الأشهر القادمة حساسة ومعقد، وتستعد إسرائيل لكل إمكانية.