إسرائيل : تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في البحر الأبيض المتوسط

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان، ولم ترد انباء حتى الان عن اضرار او اصابات.

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وكان قد ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال السادس من فبراير/ شباط الجاري المدمر، وتبعه زلزال آخر بقوة 5.8 درجة على ما أفاد تقرير لموقع بي بي سي.

وتسبب الزلزالان بمقتل 6 أشخاص على الأقل وخلف ما يزيد عن 300 مصاب فضلا عن إثارة حالة من الذعر بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الذي أسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص في كل من سوريا وتركيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تعرضت إسرائيل لثلاثة زلازل في غضون يوم واحد، بعد أيام من الكارثة المدمرة في شمالها.