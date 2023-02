إسرائيل : تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في البحر الأبيض المتوسط

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان، ولم ترد انباء حتى الان عن اضرار او اصابات.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .