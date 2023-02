مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 45 آخرين إثر تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مدينة نابلس

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء، عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، واصابة 45 آخرين خلال عملية عسكرية اسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن "المسن عدنان سبع بعارة ( 72 عاماً )، ومحمد خالد عنبوسي ( 25 عاماً )، والطفل تامر نمر أحمد ميناوي ( 14 عاماً ) لقوا حثفهم خلال عملية عسكرية اسرائيلية.

وفي نفس السياق، قال الهلال الأحمر، إن "طواقمنا تعاملت مع 45 إصابة بالرصاص الحي منها 7 إصابات خطيرة، و250 إصابة بقنابل الغاز".

واندلعت اشتباكات بين مسحلين فلسطينيين - يقال من مجموعة "عرين الأسود" - وبين قوات الجيش الإسرائيلي، وأصيب إثر تبادل لإطلاق النار في البداية خمسة فلسطينيين بجروح طفيفة إلى متوسطة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.