رغم أنه كفيف.. فارس سعودي يتحدى الظلام ويقفز فوق الحواجز "كأنه يراها"

يتدرب الشراري (35 عاما) ثلاث مرات اسبوعيا منذ حزيران/يونيو 2021، حتى حصل على بطاقة فارس من الاتحاد السعودي للفروسية مطلع الشهر الجاري

استطاع الفارس السعودي بدر الشراري أن يتحدى الظلام، وأن يمتطي حصانه "ستار" بثبات ويتأهّب للقفز به فوق حواجز خشبية وينجح في ذلك وسط تصفيق وتشجيع كبير من الحضور،رغم أنهكفيف

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ويتدرب الشراري (35 عاما) ثلاث مرات اسبوعيا منذ حزيران/يونيو 2021، حتى حصل على بطاقة فارس من الاتحاد السعودي للفروسية مطلع الشهر الجاري كأول فارس كفيف بالمملكة الخليجية.

فالحركة التي قد تبدو اعتيادية للفرسان تتطلّب تركيزا كبيرا مضاعفا منه كوّنه كفيفا.

ويقطع الشراري 140 كيلومتراً ذهاباً وعودة من منزله في حي طويق في غرب الرياض إلى مركز "مدهال" لتعليم الفروسية في حي الرمال في أقصى شرق الرياض، بمساعدة من معاونه الأفغاني نسيم.

ولد الشراري كفيفاً كحال أمه وشقيقه الأصغر، وبالفعل، يبدو الشراري مستمتعاً ومنطلقاً فوق فرسه الإنكليزي، رغم برودة الجو في الصباح الباكر، وهو يؤدي مختلف حركات الفروسية قبل أن يستمع لتوجيهات مدربه المصري استعداداً للقفز فوق الحواجز.

والحركة التي قد تبدو اعتيادية للفرسان تتطلّب تركيزا كبيرا مضاعفا منه كوّنه كفيفا، وخلال أربع محاولات، نجح الشراري في ثلاث منها في القفز من دون الاصطدام بالحواجز الخشبية.