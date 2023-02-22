وزير الخارجية الإيرانية:"مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية"

عبد اللهيان:" هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة ونحن اليوم في بغداد لإكمال هذه المحادثات".

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، التقى نظيره العراقي فؤاد حسين، في بغداد بهدف بحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يجري عبد اللهيان مباحثات مع كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والأمنيين والقضائيين العراقيين خلال هذه الزيارة.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية أشاد عبد اللهيان، "باستعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد"وأضاف "زيارته إلى بغداد تهدف الى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية الهامة" وقال إن"هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة ونحن اليوم في بغداد لإكمال هذه المحادثات".

وأشار إلى أن الدور الإقليمي للعراق بات أبرز من أي وقت مضى، لاسيما أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق ما يؤكد عودة العراق إلى دورها الطبيعي".

ووصل عبد اللهيان إلى مطار بغداد، أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوي، بهدف إجراء مباحثات سياسية مع المسؤولين العراقيين، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وسفير العراق لدى طهران نصير عبد المحسن عبد الله، حسب المصدر نفسه.

وهو في طريقه إلى مطار بغداد، زار عبد اللهيان مقام قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي (قوات شيعية)، ورفاقهما.وكان الجيش الأمريكي اغتال سليماني والمهندس بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020.