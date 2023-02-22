إسرائيل: هل يمثل شارع هرتسل في رمات غان رمزا للتعايش الروسي الأوكراني؟

بعد مرور عام على بدء القتال، تعطلت عادات هذا الشارع السلمي إلى الأبد بالنسبة للبعض الذين لا تزال الهوية الروسية أو الأوكرانية حاضرة للغاية بالنسبة لهم.

قد يبدو شارع هرتسل، الواقع في ضاحية رمات غان في تل أبيب، مثل أي منطقة تسوق مزدحمة أخرى للوهلة الأولى، ولكن هناك حقيقة أكثر تعقيدًا تكمن وراءها.

خلف الأكشاك التي يديرها جميعًا تقريبًا إسرائيليون من أصل روسي أو أوكراني، حدث تعايش أخوي خاص عمليا، حيث عمل الأوكرانيون والروس دائمًا جنبًا إلى جنب في متاجر الطعام والهاتف والمجوهرات والملابس الجاهزة. لكن في 24 فبراير /شباط 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا، انقلب العالم - وهذا الشارع - رأسًا على عقب. اهتز هذا التعايش الذي بدا حتى ذلك الحين لا يمكن المساس به، والذي كان راسخًا في الحياة اليومية لهؤلاء التجار.

كان للحرب في أوكرانيا تأثير ملموس للغاية على شارع هرتسل - حيث يكاد المرء أن ينسى أن هناك واحدة في إسرائيل. في بعض المتاجر، يمكنك العثور على منتجات محلية من كلا البلدين. علامات "نحن نتحدث الروسية" أو "نحن نتحدث الأوكرانية" موجودة في كل مكان تقريبًا.

بعد مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا ، التقت i24NEWS بتجار من شارع هرتسل يعيشون في إسرائيل منذ سنوات ووافقوا على الحديث عن حدود التعايش منذ الغزو الروسي.

Caroline Haïat/i24NEWS شارع هرتسل في رمات جان

في متجر بقالة سيرغي، توجد المنتجات الروسية والأوكرانية على الرفوف بجانب بعضها البعض، وكذلك العملاء الذين يتسوقون في متجره، والذي يبدو مشابهًا جدًا لتلك الموجودة في بلدهم الأصلي، انتقل سيرغي إلى إسرائيل من أوكرانيا منذ أكثر من 20 عامًا ويعترف بأنه يشعر بعواقب الحرب في أوكرانيا في حياته اليومية، قال لـ i24NEWS: "هناك مواضيع من الأفضل عدم الحديث عنها؛ وإلا، يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة."

عندما سئل عن علاقاته مع الروس في إسرائيل، أكد: "لدي أصدقاء روس، بالطبع، يدعمون أوكرانيا. لكن هذا ليس هو الحال مع الجميع. وهنا، بيننا، لا نتحدث عن الحرب أو السياسة لأنها يمكن أن تنتهي بشكل سيء حقًا" وتابع "عندما اندلعت الحرب، تحدثنا عنها جميعًا، لكننا سرعان ما توقفنا لأنها كانت متحيزة للغاية وكانت هناك آراء مختلفة. إذا لم نتحدث عنها، فكل شيء على ما يرام. لكنها لا تزال حساسة. حريصًا طوال الوقت، ومع من نتحدث. هناك جو من عدم الثقة لم نشهده من قبل".

وقال سيرغي إنه يحسب عددًا من الروس يساوي عدد الأوكرانيين بين زبائنه، لكنه يوضح أن الحرب غيرت الأمور: "في السابق، كنت أستمع إلى الأخبار باللغة الأوكرانية على الراديو، ولكن كان لدي الكثير من المشاكل. لقد أزعجني ذلك العملاء الروس، لذلك (الآن) أضع الموسيقى فقط في متجري" وأوضح أنه يأسف لسلوك بعض الروس الذين يعلنون صراحة أنهم يكرهون المنتجات الأوكرانية ويسألون من أين يأتي الطعام قبل أن يدفعوا ثمنه ، ويريدون شراء روسية فقط،"الأوكرانيون، على العكس من ذلك، يريدون استهلاك المنتجات الأوكرانية فقط لدعم أوكرانيا، ولكن ليس بدافع الكراهية"، كما يقول سيرغي.

على الرغم من تحفظاته على مستقبل التعايش بين الشعبين في شارع هرتسل، فإن سيرغي متأكد من نتيجة الحرب: "أوكرانيا ستنتصر. لديها الوسائل التقنية والقدرة على الصمود مع مرور الوقت، ستكون طويلة، لكننا سنفوز"، هكذا قال بثقة بينما كانت سيدتان تناديانه باللغة الأوكرانية، طالبتين بتقديم بضع شرائح من البسطرمة.

Caroline Haïat/i24NEWS شارع هرتسل في رمات جان

وعلى بعد أمتار قليلة، يوجد متجر حديث وواسع يلفت الأنظار. يوجد أجبان طازجة ومجموعة كبيرة من النبيذ ونوافذ جميلة وترحيب حار. ترحب تانيا، الإسرائيلية البالغة من العمر 23 عامًا من أصل روسي، بزبائن روسيين أوكرانيين مختلطين تخدمهم بقلب طيب، على الرغم من أنها كانت ضحية للعنصرية، قالت تانيا لـ i24NEWS "الأوكرانيون الذين انتقلوا إلى إسرائيل هذا العام، مباشرة بعد بدء الحرب في بلدهم، جعلوني أدفع الثمن - كما لو كنت مسؤولة على الرغم من أنني مواطنة إسرائيلي منذ جيلين. لقد ولد أطفالي هنا". وتابعت"لقد جعلوني أشعر بأنني غريب في منزلي، على الرغم من أنني أعيش هنا لفترة أطول بكثير مما لديهم"وأضافة قائلة: "ليس الأمر سهلاً، أحيانًا يرفضون التحدث معي لأنني من أصل روسي، "إنهم يتعرفون على اللهجة ويتحدثون على الفور إلى زميلي باللغة الإنجليزية. لقد حدث تغيير حقيقي في موقف بعض الأوكرانيين. لقد استقبلوني وخاطبوني بنفس الطريقة كما كان من قبل، ولكن لا يزال من الصعب التحدث عن هذا الموضوع لأنه مؤلم وفي روسيا ، نشأنا على أن نكون منضبطين. نحن لا نعبر عن مشاعرنا في الأماكن العامة ".

هذه فكرة تتقاسمها ألونا، بائعة زهور في إسرائيل منذ أكثر من 20 عامًا. تستفيد ألونا من أشعة الشمس للدردشة على الرصيف مع صديقتها المولدافية ألونا - وهي في الأصل من موسكو - تكافح لإلقاء كلمات قليلة. بالنسبة لها ، مناقشة التعايش بين الروس والأوكرانيين في إسرائيل ليس بديهيًا. إنها متواضعة للغاية فيما يتعلق بآرائها ولا تناقش بطبيعة الحال مثل هذه المواضيع، وتؤكد: "ما يمكنني قوله هو: نحن إسرائيليون قبل كل شيء، لا يهمني ما إذا كان فلان روسي أو أوكراني، فأنا أنظر إلى الإنسان أولاً، وبصدق ليست لدينا مشاكل بيننا. هنا، يعمل الجميع لكسب لقمة العيش ولا يهتمون بما يفكر به جارهم" وتابعت: "لا أشعر بأي توتر معين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا،في البداية، تساءلنا بين الزملاء عن الدول التي أتينا منها، ثم ناقشنا الأخبار لمدة شهرين أو ثلاثة، وعاد كل شيء إلى طبيعته. لا أشعر بالقلق حيال هذه الحرب. لقد كنت في إسرائيل من أجل سنشتاق إليك."

بعد مرور عام على بدء القتال، تعطلت عادات هذا الشارع السلمي إلى الأبد بالنسبة للبعض الذين لا تزال الهوية الروسية أو الأوكرانية حاضرة للغاية بالنسبة لهم. بالنسبة للآخرين - الصهيونيين للغاية - فإن جنسيتهم الإسرائيلية تتفوق على كل شيء آخر. ومع ذلك، فإن التعايش الهش في شارع هرتسل قد يظل في حالة اضطراب بعد نهاية الحرب.