الأمن الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بعد عملية نابلس تحسبا لهجمات انتقامية محتملة وإطلاق صواريخ من غزة

"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتداعيات محتملة بسبب العملية، بما في ذلك ضربات انتقامية في الضفة الغربية والقدس وأماكن أخرى داخل البلاد أو اطلاق صواريخ

بعد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس، اليوم الأربعاء، والتي خلفت 10 قتلى فلسطينيين وأكثر من 100 جرحى،(من بين القتلى خلال الغارة قادة من "عرين الأسود" وحركة حماس وحركة الجهاد الفلسطينية) يستعد الأمن الإسرائيلية لهجمات انتقامية محتملة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) أبو عبيدة، إن "المقاومة في قطاع غزة تراقب جرائم العدو وصبرها ينفد".

ووفقًا لمصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، قد تكون العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس هذا اليوم حافزًا للتصعيد، واشار إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتداعيات محتملة بسبب العملية، بما في ذلك ضربات انتقامية في الضفة الغربية والقدس وأماكن أخرى داخل البلاد، أو إطلاق صواريخ من الفصائل الفلسطينية من داخل قطاع غزة"

وكان مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، قد أبلغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الضباط في حالة تأهب قصوى لأي اضطرابات أو ضربات انتقامية" كما رفعت شرطة إسرائيل مستوى التأهب ووجودها بالقرب من خط التماس والقدس والمناطق الوسطى.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي قد كشف في بيان عن تنفيذ عملية أمنية صباح الأربعاء، شاركت فيها فرقة اليمام الخاصة وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي والشاباك داخل البلدة القديمة في نابلس (القصبة)، بهدف اعتقال مطلوبين متورطين في التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية على المدى القريب. وأوضح البيان أن المطلوبين شاركوا في عملية إطلاق النار التي قُتل فيها الرقيب الأول عيدو باروخ، فضلا عن ضلوعهم في هجمات إضافية على القوات الإسرائيلية. وأسفر تبادل إطلاق النار الذي اندلع في موقع العملية، عن تحييد المطلوبين الثلاثة وعدد آخر من المسلحين.