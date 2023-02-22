هل سيواجه بن غفير الواقع أم يحاول تغييره؟

وجد بن غفير نفسه فجأة ولأول مرة في حياته يصل إلى مسرح الهجمات ليرى أن أصابع الاتهام توجه إليه باعتباره المداوم المسؤول

"ما تراه من هنا، لا تراه من هناك"- هذا اقتباس من أغنية إسرائيلية شهيرة، هو شديد التميز أيضًا في السياسة الإسرائيلية.

استشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون في حينه، بهذا البيت قائلا إنه يشرح التغيير الذي طرأ على سياسته وما دار في قلبه حين اتجه نحو تنفيذ خطة الانسحاب من غزة عام 2005 - انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والذي تضمن إجلاء 8600 مستوطن.

كان شارون، حتى انتخابه رئيسًا للوزراء في عام 2001، يمثل الجناح اليميني المتطرف داخل حزب الليكود الإسرائيلي - وعندما فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة، كان ذلك في ذروة الانتفاضة الثانية، عندما كانت الهجمات الانتحارية الفلسطينية على الإسرائيليين تتم بوتيرة أسبوعية تقريبًا.

وطالب الجمهور الإسرائيلي إزاء ما يحصل "بحتمية التعامل مع الإرهاب الفلسطيني بكل قوتنا".

وقعت أسوأ الهجمات الانتحارية التي شهدتها إسرائيل خلال العام الأول لشارون في السلطة. وجاءت الذروة في 27 مارس 2002، عندما أدى هجوم انتحاري في فندق بارك في نتانيا بوسط إسرائيل خلال عيد الفصح إلى مقتل 30 شخصًا. أدى ذلك إلى قيام إسرائيل بإطلاق عملية "الدرع الواقي"، والتي أعادت فيها الدولة اليهودية قدرتها على العمل بحرية عسكريا في جميع أنحاء أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية - وهو ما تفعله إسرائيل حتى يومنا هذا.

هناك أوجه تشابه كثيرة بين ما حدث في إسرائيل قبل 21 عامًا وما يحدث اليوم. الشعور السائد في الوقت الراهن هو أن إسرائيل في بداية موجة عمليات عدائية لربما تبلغ ذروتها خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 22 آذار/مارس. كما في عام 2001، لا سيطرة للسلطة الفلسطينية حاليا على ما يحدث في ساحتها الخلفية، فيما خرجت إسرائيل لتوها من دوامة الانتخابات التي انتهت بفوز واضح لليمين.

كان أجندة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعقيدته طوال حياته السياسية - وحتى قبل ذلك - هو أن أي هجوم عنيف يرتكبه العدو يجب أن يتم الرد عليه برد فعل غير متناسب من حيث القوة، ومن خلال هذا الإجراء، سيتعلم العدو عدم التحرك مرة أخرى ضد الإسرائيليين.

باستخدام هذه الأجندة، قاد كتلة القوة اليهودية اليمينية المتطرفة التي يرأسها إلى تحقيق إنجاز رائع في الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أطلق حملته الانتخابية تحت شعار "استعادة الأمن الشخصي".

استخدم بن غفير المشاعر التي تولدت بعد الأعمال الاحتجاجية العنيفة والهجمات الجماعية (على مارة يهود) وحرق المنازل (من قبل بعض المحتجين العرب المواطنين في إسرائيل) في المدن العربية الإسرائيلية قبل عامين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية "حارس الأسوار" في غزة ، بحيث تركت هذه الأعمال شعورًا شخصيًا بعدم الأمان داخل حدود إسرائيل وتفاقمت بسبب موجة العمليات العدائية الوحشية في العام التالي خلال شهر رمضان وكذلك بسبب معدل الجريمة المتزايد في جميع أنحاء البلاد.

تركت هذه الأحداث ندبة عميقة في المجتمع الإسرائيلي، واستغلها بن غفير في حملة انتخابية رائعة – وحرض على الظهور في مواقع الهجمات والعمليات العدائية، متهمًا الحكومة السابقة بـ "العجز"، وفي النهاية فاز بـ 15 مقعدًا في الكنيست، في قائمة مشتركة مع حزب الصهيونية الدينية.

كشفت المحادثات مع ناخبي بن غفير، أنه كان لديهم شعور بأنه "أخيرًا، لدينا شخص ما سيحقق النظام، والآن سيبدأ الجميع – منفذو العمليات العدائية وعائلات الجريمة - بالانضباط".

لكن بعد مضي شهرين تقريبًا على توليه منصبه، فإن الواقع يخالف التوقعات. لقد شهدت هذه الفترة مقتل 11 شخصًا في هجمات عدائية وتواصلت الاغتيالات في عالم الجريمة بمعدل طبيعي. وجد بن غفير نفسه فجأة ولأول مرة في حياته يصل إلى مسرح الهجمات ليرى أن أصابع الاتهام توجه إليه باعتباره المداوم المسؤول، في حين أن رد الحكومة على موجة العمليات العدائية، لم يختلف عن أي رد آخر على تلك العمليات في إسرائيل على مدار السنوات السابقة.

في الأسبوع الماضي، وصل بن غفير إلى موقع هجوم دهس في حي راموت في القدس، قُتل فيه ثلاثة أشخاص - بينهم طفلان. وأعلن في مكان الحادث أنه "أصدر تعليماته للشرطة بإعداد خطة لتنفيذ عملية" الدرع الواقي الثاني" في القدس الشرقية – في إشارة إلى عملية" الدرع الواقي" الأصلية التي اتخذت مسرحها في جنين في عام 2002 والتي بدأت بعد أيام من مذبحة فندق عيد الفصح.

لم يكن من الواضح بالضبط ما هي نيته، لكن ردود الفعل في ذلك المساء من مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الأمن تلخصت بما معناه: "على بن غفير أن يوقف الهراء، يجب أن يفهم أنه لم يعد في المعارضة، وأن الإعلان عن عملية واسعة النطاق لا يتم من الشارع ومن قلب موقع الهجوم ".

بل إن مفوض شرطة سابق أضاف أن "منصب وزير الأمن القومي أكبر من حجم بن غفير بآلاف المرات".

اصطدم بن غفير بالواقع أيضا عندما أمر بتنفيذ عملية لهدم منازل بناها العرب المقيمون في القدس الشرقية بشكل غير قانوني في حي جبل المكبر. ونتيجة للضغط الذي وقع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانب الدول الغربية، توقف تنفيذ أمر الهدم حتى إشعار آخر.

علاوة على ذلك، تلقى بن غفير مكالمة هاتفية من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي، الشاباك، والتي قيل إنه حذره من أن الوضع عشية حلول شهر رمضان كان متقلبًا للغاية، وطُلب منه عدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد الموقف.

قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، كان شارون جزءًا من النظام - على عكس بن غفير. كان جنرالًا عسكريًا بمرتبة عالية يُنسب إليه الفضل في عكس اتجاه الأمور خلال حرب يوم الغفران عام 1973، وشغل منصب وزير الأمن، وتولى عدة حقائب وزارية في معرض حياته المهنية.

بن غفير، من ناحية أخرى، هو "دخيل" على النظام - إنها المرة الأولى له كوزير وأول دخول له على رأس هذه المنظمة الكبيرة مثل الشرطة الإسرائيلية. إنه ولد جديد في بلدة جديدة، وهذا يدفع الكثيرين في المنطقة إلى التساؤل: "هل سيفهم بن غفير، مثل شارون، أن" ما تراه من هنا، لا تراه من هناك؟ " أم أنه سيحاول تغيير الواقع الحالي ويتخذ إجراءات من شأنها أن تغير سطر الأغنية إلى "ما تراه من هناك، يحدث أيضًا هنا؟ "