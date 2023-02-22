وزير خارجية كوستاريكا لنظيره الإسرائيلي:"سنعتمد قريبا تعريف معاداة السامية"

إيلي كوهين:"لقد عبرت عن زملائي امتناني العميق لقرار كوستاريكا بتبني تعريف معاداة السامية ومحاربة أي مظهر من مظاهر الكراهية تجاه اليهود".

قال وزير خاريجة كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو لنظيره الإسرائيلية إيلي كوهين في القدس، اليوم الأربعاء،إنه يعتزم تبني تعريف معاداة السامية من التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، كما ناقشا الوزيران مجموعة متنوعة من التعاون المحتمل وتعميق العلاقات بين البلدين.

ومن جهته قال إيلي كوهين"كوستاريكا هي صديقة مهمة لدولة إسرائيل وتحت إدارة الإدارة الجديدة للبلاد،" مشيرا إلى أن هناك"العديد من إمكانيات التعاون المفتوحة بين البلدين" وقال:"لقد عبرت عن زملائي امتناني العميق لقرار كوستاريكا بتبني تعريف معاداة السامية ومحاربة أي مظهر من مظاهر الكراهية تجاه اليهود".