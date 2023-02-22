قائد سلاح الجو الإسرائيلي في المغرب" لتعزيز التعاون "بين الجيشين"

أجرى قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار أمس الثلاثاء أول زيارة رسمية له إلى المغرب ومن المقرر أن يلتقي بقائد القوات الجوية المغربية

استقبل مفتش القوات الملكية الجوية المغربية العابد العلوي بوحامد، قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار، اليوم الأربعاء، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى المغرب ومن المقرر أن يزور القواعد الجوية بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين.، وتدخل هذه الخطوة في إطار تنزيل برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو.

وكان تومر بار، قد وصل،أمس الثلاثاء، إلى المغرب في زيارة رسمية سيبحث من خلال تعزيز التعاون الميداني والتقني وتبادل الخبرات و تعزيز التكوين والتمارين المشتركة، ويأتي هذا الاستقبال بأمر العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويرافق بار في هذه الرحلة، رئيس قسم التدريبات بسلاح الجو الإسرائيلي.

وتدخل هذه الخطوة في إطار تنزيل برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو باعتباره أحد أهم اركان برنامج التعاون بين البلدين.

يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة التوجيه المشتركة المغربية الاسرائيلية في مجال الأمن قد عقد في 16 و17 يناير/كانون الثاني المنصرم بنادي الضباط بالرباط، بتعليمات العاهل المغربي محمد السادس بين درور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الأمن الإسرائيلية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

وتم خلال الاجتماع بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي لا سيما اللوجستية والتكوين والتدريبات واقتناء وتحديث التجهيزات العسكرية كما اتفق الجانبان على تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة بالمعلوماتية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وأشار بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أنه عقدت أيضا مباحثات عل هامش هذا الاجتماع بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين مدنيين وعسكريين. وناقش الطرفان التحديات المشتركة بما في ذلك التأثير الإيراني السلبي وزيادة توسيع التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.