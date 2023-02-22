وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني والمفاوض الأسبق أحمد قريع عن عمر ناهز 85 عاما

أعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني المفاوض الأسبق، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، أحمد قريع (أبو علاء).عن عمر ناهز 85 عاما.

وكان أحمد قريع (من مواليد أبوديس-القدس عام 1937) قد تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003 وحتى مارس/ آذار 2006 ترأس خلالها ثلاث حكومات فلسطينية (الحكومة السابعة والحكومة الثامنة والحكومة التاسعة). كما تولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009.

وفي شهر أيلول/سبتمبر 2009 أنتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعين رئيساً لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية في شهر تشرين أول/أكتوبر2009 وحتى الآن. وفي شهر آب/أغسطس2011 أنتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.