خلال أقل من 24 ساعة على عملية نابلس: رشقات صاروخية من غزة والطيران الإسرائيلي يرد

انطلقت صافرات الإنذار في التجمعات السكانية بجنوب إسرائيل فجر اليوم الخميس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد ست عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة. ردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن "هجوما جاريا ضد أهداف إرهابية في غزة".

انطلقت صافرات الإنذار في الساعة 3:57 صباحًا بالتوقيت المحلي في مدينة سديروت الجنوبية والمجتمعات المجاورة، بينما أطلق وابل آخر بعد دقيقتين صفارات الإنذار في أشكلون (عسقلان).

اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي خمسة من ستة صواريخ، بينما سقط السادس في منطقة مفتوحة. وكانت الفصائل الفلسطينية قد هددت في وقت سابق بأن المسألة تتعلق بمدى صعوبة الرد، وليس ما إذا كانت ستهاجم إسرائيل بعد العملية الدموية في مدينة نابلس بالضفة الغربية والتي خلفت أكثر من 10 قتلى فلسطينيين إضافة إلى عدد كبير من المصابين.