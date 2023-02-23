خلال أقل من 24 ساعة على عملية نابلس: رشقات صاروخية من غزة والطيران الإسرائيلي يرد

وفقا لتقارير محلية من غزة، فإن إطلاق الصواريخ هو الأول من نوعه بالتنسيق بين الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس، أقوى منظمتين في القطاع

انطلقت صافرات الإنذار في التجمعات السكانية بجنوب إسرائيل فجر اليوم الخميس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد ست عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة. ردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن "هجوما جاريا ضد أهداف إرهابية في غزة".

انطلقت صافرات الإنذار في الساعة 3:57 صباحًا بالتوقيت المحلي في مدينة سديروت الجنوبية والمجتمعات المجاورة، بينما أطلق وابل آخر بعد دقيقتين صفارات الإنذار في أشكلون (عسقلان).

اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي خمسة من ستة صواريخ، بينما سقط السادس في منطقة مفتوحة. وكانت الفصائل الفلسطينية قد هددت في وقت سابق بأن المسألة تتعلق بمدى صعوبة الرد، وليس ما إذا كانت ستهاجم إسرائيل بعد العملية الدموية في مدينة نابلس بالضفة الغربية والتي خلفت أكثر من 10 قتلى فلسطينيين إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

https://twitter.com/i/web/status/1628581257843023873 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جانبها، صرحت مجموعة عرين الأسود الجديدة نسبيًا والتي يحمل أفرادها السلاح أن أكثر من نصف القتلى من أعضائها.

يأتي القصف والضربات الإسرائيلية اللاحقة بعد تصعيد آخر في 13 شباط/فبراير، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا لحركة حماس بعد إطلاق صواريخ على إسرائيليين.

وفقا لتقارير محلية من غزة، فإن إطلاق الصواريخ هو الأول من نوعه بالتنسيق بين الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس، أقوى منظمتين في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية هاجمت موقعا لإنتاج الأسلحة في وسط قطاع غزة، ومنشأة عسكرية تابعة لحماس في شمال القطاع تستخدم لتخزين وسائل قتالية بحرية بحيازة الحركة. ووفقا للجيش الإسرائيلي يقع المجمع الذي تعرض للهجوم بالقرب من مدرسة وعيادة وهذا دليل آخر على أن المنظمة تقيم منشآتها العسكرية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

وتابع البيان"ألحق الهجوم ضررا كبيرا على قدرة حماس تقوية وتسليح نفسها في القطاع. حماس تتحمل المسؤولية عن ما يحصل في قطاع غزة وهي التي ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".