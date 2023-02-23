الضفة الغربية: امرأة تحاول طعن حارس أمن عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم تم إطلاق النار باتجاهها
الضفة الغربية: امرأة تحاول طعن حارس أمن عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم تم إطلاق النار باتجاهها، ووصفت إصابتها بالمتوسطة حتى خطيرة
أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية عن حادثة طعن صباح الخميس حيث أقدمت امرأة فلسطينية على محاولة طعن حارس أمن عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية تم إطلاق النار باتجاهها، ووصفت إصابتها بالمتوسطة حتى الخطيرة.
أعلنت المستويات الأمنية أمس الأربعاء عن رفع حالة التأهب على كافة نقاط التماس مع الفلسطينيين بعد عملية نابلس أمس الأربعاء التي تكشفت عن مصرع عشرة مسلحين فلسطينيين وغير مسلحين إضافة إلى ما يزيد عن مائة إصابة بعضها خطير، ولم يتأخر الوعيد الفلسطيني بالرد حيث أفاقت سديروت الجنوبية فجر اليوم على صوت صافرات الإنذار حيث أطلقت حماس والجهاد رشقات صاروخية تم اعتراض خمسة منها من قبل القبة الحديدية في حين سقط الصاروخ السادس ما استتبع ردا إسرائيليا ما زال جاريا وفق بيان للجيش الإسرائيلي.