مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند يصل إلى غزة في محاولة لتهدئة الأوضاع

وصل إلى قطاع غزة الخميس، على خلفية التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية مبعوث الأمم المتحدة ثور وينسلاند في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت توترا كبيرا

وصل إلى قطاع غزة الخميس، على خلفية التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت توترا كبيرا بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في أعقاب العملية الإسرائيلية الأمنية أمس الأربعاء في قصبة نابلس والتي اشتملت على اشتباكات بالرصاص أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وما يزيد عن مائة جريح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعربت أمس عن قلقها العميق إزاء اندلاع أعمال عنف جديدة في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن العملية الاستباقية التي نفذها الجيش الإسرائيلي أوقعت قتلى بين العسكريين والمدنيين الفلسطينيين مؤكدا قلق الإدارة الأمريكية إزاء العدد الكبير من الإصابات والخسائر بالأرواح.

وفي الوقت نفسه، قال مسلحون في القطاع إنهم يناقشون حجم قوة الهجوم على إسرائيل، في سياق الرد على عملية نابلس ومقتل النشطاء في عرين الأسود، وليس مبدأ الهجوم على ضوء فشل المسؤولين المصريين في إقناع حركة الجهاد الإسلامي بعدم الانخراط في التصعيد.

فجر اليوم الخميس، أفاق سكان سديروت الحدودية مع القطاع على صوت صفارات الإنذار التي حذرت من إطلاق صواريخ. وأفاد الناطق بلسان الجيش أن القبة الحديدية اعترضت خمسة صواريخ فيما انفجر السادس عند سقوطه في منطقة نائية. وفي ساعة غير اعتيادية، بتمام السادسة، قرر الجيش الإسرائيلي الرد على الصواريخ بقصف أهداف لحركة حماس.