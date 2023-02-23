نتنياهو يرحب برئيس الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: 'الصديق الحقيقي لإسرائيل'

نادرًا ما يخفي نتنياهو ذو المواقف الصقرية تقاربه مع الجمهوريين الأمريكيين، رغم أنه كثيرًا ما يؤكد على أهمية دعم الحزبين للدولة اليهودية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس مع رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في مكتب رئيس الوزراء في القدس، حيث وصل ماكونيل إلى إسرائيل على رأس وفد جمهوري يضم أيضًا السيناتور كاتي بريت وتيد بود وجوني إرنست وماركواين مولين وبيت ريكيتس وتوم تيليس.

قال نتنياهو: "إنه لمن دواعي سروري أن أراك، أنت صديق حقيقي لإسرائيل، وأنا أقدر ذلك كثيرًا وأقول هذا من صميم قلبي". "لقد عرفتك، أيها السناتور ماكونيل، والعديد منكم، منذ سنوات عديدة، وأنا أعلم أنه ليس لدينا أصدقاء أفضل".

نادرًا ما يخفي نتنياهو ذو المواقف الصقرية تقاربه مع الجمهوريين الأمريكيين، رغم أنه كثيرًا ما يؤكد على أهمية دعم الحزبين للدولة اليهودية.

حطم مكونيل مؤخرًا الرقم القياسي لأطول زعيم في مجلس الشيوخ الأمريكي خدمة.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس.

ومن بين كبار الجمهوريين الآخرين الذين زاروا إسرائيل هذا الأسبوع بشكل مستقل عن الوفد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسناتور جيم ريش، الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور توم كوتون.