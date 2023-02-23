اليوم الخميس: إضراب في السلطات المحلية والمدارس الثانوية وروضات الأطفال في اسرائيل

هدد منظمو الاحتجاجات الذين اعلنوا الإضراب في السلطات المحلية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، بمواصلة الإضراب غدًا أيضًا. وبحسب بيان صدر، فإن مجلس قيادة الاحتجاجات النضال سيجتمع الليلة الساعة 20:00 لبحث استمرار خطواته. بالإضافة إلى ذلك، أعلنوا أنه سيتم نقل الاحتجاج صباح الأحد إلى مكتب رئيس الوزراء في القدس.

واعلن مركز الحكم المحلي عن الإضراب، إثر تجاهل وزارة المالية مطالبه، وانضمت منظمة المعلمين إلى الإضراب، الذي بدأ صباح اليوم، في محاولة لتقديم مطالبه إلى وزارة المالية، مما دفع المدارس الثانوية إلى الإضراب . بالإضافة إلى ذلك، وبسبب نقص العاملين الإداريين الأساسيين، تم تعليق الدراسة في العديد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وهاجم رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس وزارة المالية قائلًا "لسوء الحظ ، لا يوجد شخص مسؤول في الحكومة لإدارة الحدث. إذا استثمرت وزارة المالية وقتها في إجراء المفاوضات معنا بدل انشغالها في النزاعات داخل الحكومة".

وأعلن مركز الحكم المحلي خلال اجتماعه، أمس، عن مطالبه من وزارة المالية ومن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ووصف قسم من هذه المطالب بأنها بالغة الأهمية وتستدعي عناية فورية، وبينها أزمة المساعدات في روضات الأطفال، النقص بالصفوف، اتفاق أجور مع المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، نقليات طلاب التعليم الخاص، تعديل منح التطوير للسلطات المحلية وصيانة شواطئ البحر وغيرها.