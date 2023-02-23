إسرائيل: ترحيل برلمانة أوروبية من مطار بن غوريون المتهمة بدعم حركة المقاطعة

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين:"الذين أعربوا عن دعمهم لمنظمات إرهابية، أو الذين حاولوا في الماضي دخول إسرائيل بشكل غير قانوني".

تم إبعاد عضو في البرلمان الأوروبي في مطار بن غوريون في تل أبيب وأعيد إلى مسقط رأسه إسبانيا بعد محاولته دخول إسرائيل كجزء من بعثة دبلوماسية للسلطة الفلسطينية، وبرر المسؤولون الإسرائيليون قرارهم على أساس أن قانون الدولة يمنع أعضاء حركة المقاطعة من دخول القطاع وأن السياسية آنا ميراندا، التي تمثل منطقة غاليسيا، شاركت في أسطول مافي مارفارا الذي حاول كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2015.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أمر بحظر النواب الأوروبيين "الذين أعربوا عن دعمهم لمنظمات إرهابية، أو الذين حاولوا في الماضي دخول إسرائيل بشكل غير قانوني".

وفي تغريدة لها في تويتر، قالت آنا ميراندا إن "إسرائيل طردتها بعد ساعات من الانتظار، وتم ترحيلها إلى بلدها إسبانيا"،وقالت البرلمانية الأوروبية إن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في حقها كان "إهانة دبلوماسية"، و"عدم احترام" للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع "بوليتيكو" منحت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع ذلك تصريح زيارة للنائب في بداية الشهر. وقالت آنا ميراندا "إنه أمر لا يطاق أن تمارس إسرائيل السيطرة على أعضاء الوفد الذي يذهب إلى فلسطين وليس إلى إسرائيل".

ومن جهتها كتبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ، ، على موقع تويتر ، أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من هذا الحادث، وأنها "ستتصل بالسلطات الإسرائيلية لتوضيح الظروف".

وكانت آنا ميراندا، وهي عضو في مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر، جزءًا من وفد مكون من ثمانية نواب أوروبيين خططوا لبعضهم لزيارة إسرائيل، بينما خطط آخرون لزيارة الضفة الغربية. ذكرت "بوليتيكو" أن مانو بينيدا، وهو مشرع آخر كان من المقرر أن يكون جزءًا من الوفد، تراجع في النهاية عن رحلته بعد أن مُنع من دخول البلاد بسبب دعمه لحركة حماس.

وفي السياق أوضحت الناطقة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي -في تصريح صحفي- أن ترحيل ميراندا "مُستغرب"، لأن "السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولها بشكل صريح".