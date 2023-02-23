تقرير فلسطيني: المبعوث الأممي للشرق الأوسط التقى بكبار مسؤولي حماس في قطاع غزة

ناقش وينسلاند وقيادة حماس آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

أفادت مصادر فلسطينية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند التقى قادة حماس في قطاع غزة. وبحسبهم، ناقش وينسلاند وقيادة حماس آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية "في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة".

الليلة الماضية ، أشار وينسلاند إلى عملية الجيش الإسرائيلي في نابلس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطيني، معظمهم من مجموعة "عرين الأسود" ، وقال إنه "يواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لوقف التصعيد ".

ووصل وينسلاند إلى قطاع غزة الخميس، على خلفية التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت توترا كبيرا بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في أعقاب العملية الإسرائيلية الأمنية أمس الأربعاء في نابلس والتي اشتملت على اشتباكات بالرصاص أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وما يزيد عن مائة جريح.

وفي السياق ذاته قال مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب إن "مواقف وسطاء الأمم المتحدة مائعة ولا تنسجم مع دورهم ومهامهم".

وأضاف: "نحن تابعنا على سبيل المثال تعقيب المبعوث الأممي تور وينسلاند حول الاحداث في نابلس أمس، وهي تصريحات لا ترقى لمستوى خطورة ما قامت به اسرائيل، وتتعمد تجنب تحميل إسرائيل مسئوولية ما جرى".

الخميس، عم الإضراب مناطق عدة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين لفصائل فلسطينية، تعبيرا عن "الغضب على ما حدث في نابلس ".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء إن مسعفيها عالجوا 250 حالة استنشاق للغاز المسيل للدموع وعشرات الجروح من طلقات نارية.