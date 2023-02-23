زلزال تركيا: 19 وفاة في صفوف الجالية المغربية و 34 في عداد المفقودين

السفارة المغربية لدى أنقرة "154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية"

أفادت سفارة المغربي لدى أنقرة، أن حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، ‏جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، إلى حدود، اليوم الخميس، 19 حالة وفاة و 34 شخصا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن 154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت، الثلاثاء المنصرم، أنها علقت عمليات البحث والإنقاذ في أغلب الولايات الجنوبية التي تأثرت جراء الزلزال.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين 06 فبراير/شباط الجاري منطقة ‏‏”بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” ‏و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز ‏الزلزال.‏

وفي السياق قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 43556، بينما وصل عدد القتلى في سوريا إلى ما يقرب من 6000. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 4500 شخص قتلوا في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا. وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة السورية إن 1,414 شخصا قتلوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد سليمان صويلو على أن "تركيا كثفت خططها لبناء منازل لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقتها الحدودية مع سوريا فيما يقترب عدد القتلى في البلدين من 50 ألفا"وأوضح أنه "تم نصب حوالي 313,000 خيمة، مع 100,000 حاوية منزلية سيتم تركيبها في منطقة الكارثة، التي تمتد مئات الكيلومترات إلى الداخل من ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا وسوريا"