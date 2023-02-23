وزير الأمن الإسرائيلي غالانت: "سنشل الإرهاب في كل مكان حتى نقضي عليه"

وأشاد الوزير غالانت بالقوات في العملية الدقيقة التي نفذت تحت نيران كثيفة وانتهت بهزيمة المطلوبين.

اختتم وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت مؤخرا جولة في منطقة نابلس. وخلال الجولة، تلقى وزير الأمن لمحة عامة من قائد اللواء شمعون سيسو، ومن قائد دورية غولاني اللواء ماتان فيلدمان، حول الأنشطة الرئيسية لقوات الجيش الإسرائيلي الشاباك ووحدة اليمام، في مهمتهما أمس في قصبة نابلس.

وأشاد الوزير غالانت بالقوات في العملية الدقيقة التي نفذت تحت نيران كثيفة وانتهت بهزيمة المطلوبين.

كما تحدث وزير الدفاع غالانت مع قائد فرقة اليمام الملازم أول ح. وطلب منه شكر جنود الوحدة على تحركهم الذي انضم إلى العمليات مؤخرًا. وأشار الوزير غالانت إلى أن مقاتلي اليمام تصرفوا كعادتهم بإصرار وشجاعة وسعوا لأداء مهامهم بشكل كامل.

واضاف ان "الجيش الاسرائيلي وقوات الامن سيعملان بقوة ضد كل من يشكل خطر على اسرائيل ". كان هذا هو الحال قبل أسابيع قليلة في جنين وأريحا، والان سيكون هكذا أيضًا في نابلس، وفي كل قطاع مطلوب منا التحرك فيه. سوف نضرب الإرهاب في كل مكان، حتى نبيده".

Nasser Ishtayeh/Flash90 اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من قبر يوسف ، في مدينة نابلس بالضفة الغربية

ونفذ الجيش الاسرائيلي عملية أمنية صباح الأربعاء، شاركت فيها فرقة اليمام الخاصة وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي والشاباك داخل البلدة القديمة في نابلس (القصبة)، بهدف اعتقال مطلوبين متورطين في التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية على المدى القريب. وأوضح البيان أن المطلوبين شاركوا في عملية إطلاق النار التي قُتل فيها الرقيب الأول عيدو باروخ، فضلا عن ضلوعهم في هجمات إضافية على القوات الإسرائيلية. وأسفر تبادل إطلاق النار الذي اندلع في موقع العملية، عن مقتل 11 فلسطينيا بينهم الثلاثة المطلوبون.