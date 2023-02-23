الفاتيكان وسلطان عُمان يقيمان علاقات دبلوماسية كاملة

في سلطنة عمان أربع كنائس كاثوليكية و12 كاهنا، ففي الخليج، 3,5 ملايين مسيحي 75% منهم من الكاثوليك معظمهم من العمال المهاجرين من الفيليبين والهند.

أعلن الفاتيكان في بيان، اليوم الخميس، أن الكرسي الرسولي وسلطان عُمان "قررا على أساس اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 نيسان/أبريل 1961 إقامة علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى سفارة بابوية لدى سلطان عُمان وسفارة لدى الفاتيكان" في سابقة بين الكنيسة الكاثوليكية وهذا البلد الخليجي حيث الإسلام دين الدولة.

يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من زيارة البابا فرنسيس للبحرين في ثاني زيارة له إلى الخليج منذ انتخابه في 2013 إذ كان قد زار الإمارات في 2019.

وهكذا أصبحت سلطنة عُمان التي تعتمد الشريعة، واحدة من 180 دولة لها علاقات دبلوماسية رسمية مع الكرسي الرسولي الذي لا يقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية أو أفغانستان أو كوريا الشمالية.

وقال الفاتيكان في بيانه إن في البلاد أربع كنائس كاثوليكية و12 كاهنا، ففي الخليج، 3,5 ملايين مسيحي 75% منهم من الكاثوليك معظمهم من العمال المهاجرين من الفيليبين والهند.

تقع سلطنة عمان في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وهي دولة غنية بالنفط محاطة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ويبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة بينهم العديد من العمال الأجانب، حيث يعمل الخليج، 3,5 ملايين مسيحي 75 في المئة منهم من الكاثوليك معظمهم من العمال المهاجرين من الفيليبين والهند.

وكانت الكويت اول دولة في المنطقة تقيم علاقات رسمية مع الفاتيكان في عام 1968. وحذا اليمن حذوها في 1998 والبحرين في 2000 وقطر في 2002 والإمارات في 2007.