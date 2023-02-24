ودعت مجموعة "عرين الأسود" بمظاهرات دعم بعد العملية التي سجلت أكبر عدد من الضحايا في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا

مظاهرات ليلية حاشدة في الغربية، في قطاع غزة وكذلك في مخيمات اللاجئين في لبنان، على إثر عملية الجيش الإسرائيلي في نابلس التي قُتل فيها 11 فلسطينيًا، من بينهم اعضاء من خلية "عرين الأسود". ونظمت الاحتجاجات الكبيرة بالآلاف، عقب نداء مجموعة "عرين الأسود" للتظاهر بالدعم والتضامن.

وفي نابلس ، بؤرة الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء والتي انتهت بأكبر عدد من القتلى الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عاما ، هتف الشباب "فلتسقط غصن الزيتون ويحيا السلاح". مراكز الحكم في السلطة الفلسطينية هللوا لعرين الأسود دعما للمقاومة.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يسمحا "بإلغاء" الانتفاضة التي تقوى شيئًا فشيئًا في الضفة الغربية، على حد زعمه. وحيا هنية في بيانه الحشود التي خرجت للاحتجاج ردا على "مجزرة نابلس"، على حد تعبيره".

وطالب عرين الأسود أمس بـ "الانخراط المنظم في المقاومة فوراً مهما كانت الوسيلة". وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الحركة تراقب عن كثب وصبرها ينفد.

كان معظم القتلى في العملية في نابلس من والمسلحين، لكن الفلسطينيين زعموا أن ثلاثة على الأقل لم يكونوا متورطين وهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 72 و 66 و 61 عامًا.

تثير العملية الخوف من عملية انتقامية مماثلة لعمليات سابقة دفعت الفلسطينيين بثمن كبير من الدم. الجهاز الأمني ​​الآن في حالة تأهب، وبالمقابل هناك خوف من وقوع تصعيد عشية رمضان. بعد أن حذر مسؤول عسكري كبير من أن "الأمر لا يتطلب سوى شرارة صغيرة" للتسبب في انفجار.

و أصدرت الولايات المتحدة بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن عدد الضحايا في نابلس: وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن "قلقة للغاية". حول حجم العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية، وأن العملية في نابلس قد تضر بجهود التهدئة. وعقب العملية أطلقت ستة صواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP مشيعون يحضرون جنازة فلسطينيين قتلوا في عملية إسرائيلية ليلية استهدفت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة الناشئة في مدينة نابلس بالضفة الغربية في 25 أكتوبر 2022.

واستمرت العملية يوم الاربعاء اربع ساعات طوقت خلالها القوات منزلا في مدينة نابلس القديمة كان يقيم فيه ثلاثة مطلوبين من خلية "عرين الأسود" بينهم احد افراد الخلية التي اطلقت النار على المقاتل ايدو باروخ قرب مستوطنة شيبي شومرون. وفي تشرين الاول الماضي قتل احد الفلسطينين عندما حاول الهرب من المنزل وقتل الاثنان الآخران عندما اطلقت القوات التي استخدمت طريقة "طنجرة الضغط" صواريخ على المنزل. وانهياره، وفي الوقت نفسه، تصاعد تبادل إطلاق النار مع المسلحين، وأفاد الفلسطينيون بإصابة حوالي 100 آخرين.