انفجار في "كرج" في إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي"

أنباء عن انفجار في كرج إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية

سُمع دوي انفجارات في كرج بالقرب من طهران بوسط إيران، امس الخميس، مع تقارير تشير إلى تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة. وبحسب الأدلة في كرج، فإن الأصوات المسموعة في المدينة كانت نتيجة محاولات اعتراض من قبل نظام الدفاع الجوي.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن هذه انفجارات وإطلاق نار كانت في تدريبات عسكرية، تم خلالها مهاجمة أهداف وهمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التمرين بدأ يوم الثلاثاء في غرب طهران وفي مطار بايام بالقرب من كرج، وأنه كجزء من التمرين، سمعت أيضًا صفارات الإنذار في المنطقة. في الوقت نفسه، أفادت الليلة الماضية أن انفجارًا واحدًا على الأقل سُمع أيضًا على مستوى الأرض في محيط مدينة كرج.

ومن جانبها أكدت وكالة “إرنا” الإيرانية وفقا لمصادر رسمية أن مصدر هذه الأصوات هي إجراء مناورات ليلية من القوات على استهداف بعض الأهداف الجوية بالمدينة، وليس هجوما. وأضافت: "تجري هذه المناورة من يوم الأربعاء بهدف إعداد الأجهزة التنفيذية والتنسيقية والقيادية في حالات الطوارئ، والمكان هو ثكنة تدريب".

لكن مصادر إيرانية أكدت وقوع هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة قرب حديقة عظيمية في كرج. ورجّحت المصادر وجود قائد "الوحدة 400" بالحرس الثوري في السيارة المستهدفة.