عمان تتعهد لرئيس السلطة الفلسطينية عباس : لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل

تعهدت عمان لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأنها لن تبدأ عملية التطبيع مع إسرائيل

رغم انفتاح المجال الجوي بين اسرائيل وسلطنة عمان: على خلفية التوترات الأمنية وقبل شهر رمضان الذي يتوقع أن يكون متفجرا بشكل خاص، تعهدت عمان لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأنها لن تبدأ عملية التطبيع مع إسرائيل. وافقت السلطة الفلسطينية على عدم إدانة تصريح المملكة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها إلى الشرق.

أعلنت سلطنة عمان، الليلة الماضية، السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي، بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة الخارجية والسلطات في عمان. تنضم الموافقة إلى موافقة المملكة العربية السعودية قبل بضعة أشهر وستقصر الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في آسيا بأكثر من ساعتين. خطوة ستزيد المنافسة وتجعل الخطوط الجوية الإسرائيلية أكثر جاذبية للمسافرين.

يخشى رئيس السلطة الفلسطينية من إدانة عمان لفتح الأجواء، وذلك في ظل محاولاته السابقة. وأدان أبو مازن الإمارات لاتفاق إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين علاقاته بكبار المسؤولين الاماراتيين تعرضت لضربة قاسية.

العلاقات بين إسرائيل وعمان موجودة تحت الطاولة منذ عام 1978. في الماضي كان هناك مكتب تجاري يعمل بين البلدين وكان هناك أيضًا مشروع تجريبي لتحلية المياه. تراجعت العلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة ، الى ان أكد العمانيون أن الطائرات الإسرائيلية ستمر عبر أجوائها.