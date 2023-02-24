زلزال تركيا: قطان يعودان إلى أصحابهما بعد عملية إنقاذ بواسطة مروحية

وشهدت المدينة احتجاجات من جانب نشطاء في مجال حقوق الحيوان، بعد إعلان السلطات نيتها هدم المبنى

عاد قطان كانا محاصرين داخل مبنى سكني في ديار بكر بتركيا إلى أصحابهما، إثر عملية إنقاذ استخدمت فيها مروحية، بعد أسبوعين من الزلزال المدمر بقوة 7.8 الذي ضرب البلاد وسوريا المجاورة. وشهدت المدينة احتجاجات من جانب نشطاء في مجال حقوق الحيوان، بعد إعلان السلطات نيتها هدم المبنى.

وافتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء ومقاولين انهارت مبانيهم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير، بحسب ما أكد وزير الداخلية سليمان صويلو.

وأوضح صويلو في مقابلة مساء الأربعاء على قناة "تي آر تي" العامة أنه "تم تحديد 564 مشتبهًا به حتى الآن، سُجن 160 منهم، وهناك 18 رهن الاحتجاز، وأطلق 175 مع إبقائهم قيد المراقبة القضائية".

وأضاف "منعنا جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من مغادرة الأراضي"، في وقت يتصاعد الغضب من الغش وغياب المراقبة العامة في هذا القطاع الذي شكل دفعاً للاقتصاد التركي خلال الأعوام العشرين الماضية. وانهارت عشرات آلاف المباني على ساكنيها النائمين فور وقوع الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,8 درجات، الساعة الرابعة فجراً.

ودانت وسائل إعلام تركية بالإضافة إلى مهندسين بعض المقاولين الذين استخدموا مواد ذات نوعية رديئة أو لم يحترموا المعايير. واوقف عدد من المقاولين منذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، فيما تبدي الحكومة تصميمها على التعامل مع القضية.