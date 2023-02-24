وزار الوفد قاعدة بن جرير للجيش المغربي وأكاديمية القوة الجوية ومقر القوة الجوية المغربية.

عاد قائد القوات الجوية الجنرال تومر بار الليلة (الجمعة) من أول زيارة رسمية له إلى المغرب. وزار الوفد قاعدة بن جرير للجيش المغربي وأكاديمية القوة الجوية ومقر القوة الجوية المغربية.

كجزء من الزيارة ، التقى وزير الشؤون الداخلية بنظيره، قائد القوات الجوية المغربية، اللواء عابد بوحامد، ورحب الجانبان بتعزيز التعاون القائم بين الجيشين وناقشا القضايا العسكرية الرئيسية، بما في ذلك عوالم الدفاع الجوي. والتبادلات الجماعية والتدريبات الجوية المشتركة.

على حد قول قائد القوات الجوية تومر بار: "هذه لحظة مثيرة وزيارة رسمية لسلاح الجو المغربي وهو واحد من القوات الجوية المحترفة والمتقدمة. سنعمل ونعزز التعاون والمصالح المشتركة، وسنعزز الشراكة في التدريب والمعرفة لصالح الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

واستقبل مفتش القوات الملكية الجوية المغربية العابد العلوي بوحامد، قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار، يوم الأربعاء، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى المغرب وزار بار القواعد الجوية بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين، وتدخل هذه الخطوة في إطار تنزيل برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو.