تقرير: إيران تدرس تزويد سوريا بصواريخ أرض جو

التلفزيون الرسمي الإيراني:"إيران تخطط تزويد صواريخ أرض-جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة"،

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، إن "إيران تخطط تزويد صواريخ أرض-جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة"، وقالت هيئة الإذاعة الحكومية "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".

وأضاف التلفزيون "من المرجح جدا أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية"، مضيفا أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعترفون بالمسؤولية عن عمليات محددة، إلا أن إسرائيل تشن غارات جوية ضد عمليات لنقل الأسلحة يشتبه أنها برعاية إيران ونشر الأفراد في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

كما كثفت إسرائيل في الأشهر المنصرمة ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية بهدف تعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني.ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون إن الضربات جزء من تصعيد لما كان صراعا منخفض الحدة يهدف لإبطاء ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا.

وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام، بأن "التفجيرات التي تركز على المطارات والقواعد الجوية، تهدف إلى تعطيل محاولة إيران تهريب الأسلحة إلى المنطقة عبر خطوط الإمداد الجوي. علاوة على ذلك، فإن إسرائيل تحذر الإيرانيين من استخدام واستغلال المساعدات التي قدمت للبلاد بعد الزلزال لنقل الأسلحة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع هجوم كبير بالقرب من مطار دمشق، نُسب إلى إسرائيل - وقتل فيه 5 أشخاص. خلال الهجوم، تم تدمير مستودعين للأسلحة تم خلاله إطلاق نيران ضخمة مضادة للطائرات.