الإمارات: اقامة أول حفل زفاف يهودي في مجمع"بيت العائلة الإبراهيمية"

تزوّج المساعد السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب آفي بيركوفيتش، في كنيس موسى بن ميمون"رامبام"، وهو واحد من ثلاثة أماكن للعبادة في مبنى حوار الأديان في أبو ظبي

تزوّج المساعد السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب آفي بيركوفيتش، في كنيس موسى بن ميمون"رامبام"، وهو واحد من ثلاثة أماكن للعبادة في مبنى حوار الأديان في أبو ظبي، حسبما أفادت صحيفة "جيوش نيوز"

وعمل بيركوفيتش إلى جانب صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي كان العراب الرئيسي لاتفاقات إبراهيم. منزل عائلة أبراهام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد صممه المهندس المعماري البريطاني السير ديفيد أدجاي

في عام 2019 ، تم اختيار شركة أدجاي لتصميم "بيت العائلة الإبراهيمية. قال أدجاي العام الماضي: "في الأساس، كان الإلهام هو فهم أن الأديان الثلاثة تنبثق حقًا من هذه المنطقة غير العادية" ويضم الكنيس اثنين من (حمامات طقسية) ومكان لدراسة التوراة وسكن لزوجين من الحاخامات الشباب الذين سيعيشون هناك.

يقع في المنطقة الثقافية في السعديات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الزوار الآن مدعوون للصلاة في جميع أماكن العبادة الثلاثة، في حين أن الوصول العام والجولات المصحوبة بمرشدين ستكون متاحة اعتبارًا من 1 مارس/ىذار الوشيك.

وتم افتتاح الكنيس في "بيت عائلة إبراهيم" في مدينة أبو ظبي في دولة الأمارات رسميا نهاية الأسبوع الماضي، والذي حمل اسم العالم اليهودي موسى بن ميمون "رمبام"، وشارك في حفل الافتتاح عدد من الحاخامات وشخصيات عامة عديدة. وبني الكنيس المميز داخل مجمع أطلقت عليه السلطات الإماراتية "بيت العائلة الإبراهيمية" حيث أقيم جنبا إلى جنب مركزا مسيحيا يضم كنيسة ومركزا إسلاميا يضم مسجدا ومركزا يهوديا يضم كنيسا، هذه المباني الثلاثة إقيمت جنبا إلى جنب حول ساحة مصممة بصورة مميزة وتشمل حدائق وهي سقف لمبنى مركز زوار مشترك.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي محمد خليفة المبارك في بيان الجمعة "سيكون المركز منبرا للتعلم والحوار ونموذجا للتعايش"، مصيفا "الزوار مدعوون للمشاركة في الخدمات الدينية والجولات المصحوبة بمرشدين والاحتفالات وفرص استكشاف الإيمان".

ودور العبادة الثلاثة متساوية في الحجم وتشترك في نفس الأبعاد الخارجيةوالكنيس اليهودي الآخر الوحيد في منطقة الخليج العربي يقع في البحرين التي تضم جالية يهودية صغيرة.

وأشادت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية بالإمارات لافتتاحها دار عبادة أخرى في المنطقة.وقالت في بيان "نحن متحمسون بشكل خاص لرؤية كنيس يهودي آخر بني في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك شيء مميز جدا حول كنيس يهودي يجري بناؤه في دولة مسلمة".