عضو الكنيست إلكين: يجب زيادة المساعدات لأوكرانيا بشكل كبير، لقد تغير الواقع

حذر ايلكين : إذا لم تزيد إسرائيل من مساعداتها فسوف تصل إلى أزمة عميقة مع الغرب.

عاد عضو الكنيست زئيف إلكين هذا الأسبوع من زيارة لأوكرانيا،وفي مقابلة له بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، أجريت يوم الخميس وبثت اليوم (السبت) في برنامج "الساعة الدولية" على قناة كان. قال إلكين إنه يجب على إسرائيل أن توسع بشكل كبير مساعداتها لأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بنقل إجراءات التعامل مع الطائرات الإيرانية بدون طيار.

قال إلكين: "نحن منغمسون في نموذج قديم. لا أستطيع أن أغمض عيني ولا أرى أن الواقع قد تغير" ، وحذر: إذا لم تزيد إسرائيل من مساعداتها - فسوف تصل إلى أزمة عميقة مع الغرب.

وأضاف عضو الكنيست أنه "من المستحيل أن تظل غير مبال بتحركات الحرب الأخيرة". وخاصة بعد بضعة أشهر، عد تقارب الروس مع إيران، الذي يقوى أكثر فأكثر، وأن الغرب يزيد من مساعدته لأوكرانيا. في النهاية مكاننا مع الدول الغربية ".

وحول موضوع الثمن الذي ستدفعه إسرائيل أمام روسيا مقابل تغيير السياسة، قال إلكين إن جزءًا من الثمن سيدفع على أي حال بسبب اعتماد روسيا على إيران، الأمر الذي سيؤثر على خريطة المصالح بأكملها. و"إن محاولة الجلوس على العرشين في النهاية لن يكون في أيدينا لأن إسرائيل ستصل إلى أزمة عميقة مع الغرب بحيث يتعين عليها القيام بخطوة دراماتيكية لإثبات أنها لا تزال واحدة من دول الغرب - والنتيجة ستكون مزيدا من غضب الروس على اسرائيل ".