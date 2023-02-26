مقتل شخصين في عملية إطلاق نار عند حاجز حوارة بالضفة الغربية

كشفت معلومات جديدة عن مصرع شخصين تعرضا لعملية إطلاق نار عند حاجز حوارة، في الضفة الغربية بعد ظهر الأحد، وهما من سكان المستوطنة الدينية هار براخا

كشفت معلومات جديدة عن مصرع شخصين تعرضا لعملية إطلاق نار عند حاجز حوارة، في الضفة الغربية بعد ظهر الأحد، وهما الشقيقين هيلل مناحيم (21 عاما) وييغل يعكوف يانيف (19 عاما) من سكان المستوطنة الدينية هار براخا الواقعة جنوبي نابلس.

أفادت أنباء أولية بوقوع عملية إطلاق نار خطيرة، الأحد عند حاجز حوارة في الضفة الغربية. وقالت منظمة "الإغاثة بدون حدود" إن عناصرها قدموا العلاج لمصابين جراء إطلاق نار من شمال قرية عينابوس جنوب نابلس. وبحسب التقارير الأولية فقد أصيب شخصان بجروح خطيرة خلال إطلاق نار على مركبة إسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة في الضفة الغربية.

عقب عضو الكنيست داني دانون من الليكود على ما حدث بالقول: "هجوم صادم في وقت نتحدث فيه عن تقليص نشاطات الجيش في الضفة وقمة لإرضاء السلطة".

وفي طريقه إلى موقع الهجوم قال يوسي دغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي: "للأسف، هذا حدث صعب للغاية. يجب على الحكومة تغيير نظرية العمل والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. لا يمكن السكوت عن أن يسمح الإرهابيون لأنفسهم بإطلاق النار على المدنيين الأبرياء في وضح النهار". وتابع "شراسة الإرهاب تثبت أنه لا يوجد ردع. تعليمات إطلاق النار يجب تغييرها وإعادة الحواجز، وإطلاق عملية ضد البنية التحتية الإرهابية للسلطة الفلسطينية. شعب إسرائيل وسكان السامرة أقوياء لن يكسرنا الإرهاب القاتل للسلطة الفلسطينية".

وبلغت حصيلة الضحايا الإسرائيليين في العمليات العدائية منذ استلام حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الجديدة السلطة 13 شخصا بينهم فتية وأطفال.

كذلك عقب عضو الكنيست عن الليكود يسرائيل كاتس في تغريدة: "أثناء انعقاد قمة في الأردن لمنع التدهور والتصعيد على الأرض، ينفذ إرهابي حقير عملية إطلاق نار قاتلة أودت بحياة مواطنين إسرائيليين كانا يستقلان سيارتهما.

أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأشد على أيادي القوى الأمنية العاملة حاليا في الميدان من أجل وضع أيديهم على الإرهابي".

من جانبه، قال الناطق باسم حماس فور وقوع العملية: "عملية حوارة هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها مجزرة نابلس. المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة ولن تتمكن أي خطة أو قمة من وقفها".

وفي كشف لافت، أشارت بعض المصادر إلى أن وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير الأمن بتسلئيل سموتريتش قد مر من المكان قبل دقيقتين من موعد وقوع العملية في حاجز حوارة.

أما الوزيرة في حزب الصهيونية المتدينة أوريت ستروك فقد دعت إلى إعادة الوفد الإسرائيلي من قمة العقبة بشكل فوري. وأضافت "لا مكان للجلوس مع من يدفعون لقتلة اليهود، 30 عاما بعد اتفاق أوسلو التعيس، يتوجب علينا ان نعي أن السلطة الفلسطينية هي جزء من المشكلة وليس الحل. وبالنسبة لترتيبات رمضان فسوف نتكفل بها بأنفسنا، دون مساعدة من الذين يريدون القضاء علينا".