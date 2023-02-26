رحلة شركة "إل عال" الإسرائيلية فوق الأجواء العمانية تنطلق اليوم

جاء هذا بعد منح سلطنة عمان موافقتها لشركات الطيران الإسرائيلية التحليق فوق أجوائها

من المتوقع أن تنطلق اليوم الرحلة الجوية الأولى لشركة "ال عال" الإسرائيلية من فوف الأجواء العمانية، وذلك بعد حصولها على الموافقة الرسمية من جانب سلطات الطيران العمانية بالتحليق فوق المجال الجوي للسلطنة.

الرحلة الأولى التي ستحلق في مسار قصير هي الرحلة LY083 من تل أبيب إلى بانكوك والتي من المتوقع أن تنطلق مساء اليوم الساعة الـ20:15 بتوقيت القدس من مطار بن غوريون، المدة المقدرة للرحلة تبلغ ثماني ساعات.

المديرة العامة لشركة إل عال دينا بن-طال جنسسيا عقبت :"شركة إل-عال فخورة بأن تكون الشركة الإسرائيلية الأولى التي تحلق فوق الأجواء السعودية والأجواء العمانية وأن يكون لها مشاركة فعالة بتاريخ دولة إسرائيل. أود أن أشكر مجددا الحكومة الإسرائيلية على هذا الإنجاز الهام الذي سيتيح لنا تجربة طيران أفضل لعملائنا".