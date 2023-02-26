قررت اللجنة أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشة في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون.

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم لأحد، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي العمليات العدائية الذي اقترحه حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، ووفقًا للقانون، ستكون المحكمة قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مواطني إسرائيل.

وقررت اللجنة أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشة في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون.

وفي هذا السياق، قال وزير الامن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، هذا قانون أخلاقي وعادل موجود أيضًا في أكبر ديمقراطية في العالم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل، من خلال الأنشطة الأمنية والعملياتية والتشريعات، لردع المتطرفين والحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على التطرف هو ضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلدنا".