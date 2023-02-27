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زلزال جديد يضرب تركيا يخلف قتيلا و69 جريحا وانهيار 22 مبنى

i24NEWS

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يبحث السكان وعمال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في أعقاب الزلزال الذي وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 فبراير 2022.
OMAR HAJ KADOUR / AFPيبحث السكان وعمال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في أعقاب الزلزال الذي وقع في قرية بسنايا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا ، في 6 فبراير 2022.

قال المركز، إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات".

أكدت السلطات التركية، اليوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، وانهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 بمقياس ريختر، والذي ضرب ملاطية جنوب البلاد.

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وخلف الزلزال الذي هز مدينة ملاطية، انهيار 22 مبني، وإصابة نحو 20 شخصا، وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع يوم الاثنين في شرق تركيا إلى 5.2 من 5.7 درجة.

وفي هذا السياق، قال المركز، إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات".

ومن جهتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن "عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا".

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبه بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

 وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.

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