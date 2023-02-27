قال المركز، إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات".

أكدت السلطات التركية، اليوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، وانهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 بمقياس ريختر، والذي ضرب ملاطية جنوب البلاد.

وخلف الزلزال الذي هز مدينة ملاطية، انهيار 22 مبني، وإصابة نحو 20 شخصا، وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع يوم الاثنين في شرق تركيا إلى 5.2 من 5.7 درجة.

وفي هذا السياق، قال المركز، إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أنقدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات".

ومن جهتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن "عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا".

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبه بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.