الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية المصري في دمشق

عقب لقائه مع الأسد، سيعقد سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية.

التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يقوم إلى دمشق هي الأول من نوعها منذ سنوات، وأكدت القاهرة أنها "رسالة تضامن" مع سوريا وتركيا.

عقب لقائه مع الأسد، سيعقد سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري من دمشق تضامن بلاده مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر، موضحاً أن هدف زيارته، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، "إنساني" بالدرجة الأولى، في وقت تسعى السلطات الى تسريع فكّ عزلتها مع محيطها الإقليمي.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد في مقر الخارجية السورية، إنه نقل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الأسد رسالة "تضامن والمواساة مع الشعب السوري الشقيق واستعدادا للاستمرار بتقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة آثار الزلزال".

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، أوضح شكري "الهدف من الزيارة في المقام الأول هو إنساني، لنقل التضامن على مستوى القيادة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب المصري إلى الشعب السوري".

وتعد زيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري إلى دمشق إثر اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011. وأعقبت اتصالاً أجراه السيسي بالأسد إثر الزلزال، كان الأول من نوعه بين الرجلين منذ تولي السيسي السلطة في مصر عام 2014.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قذ أفادت أمس الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيتوجّه غدا الاثنين إلى سوريا وتركيا، للمرة الأولى منذ عقد، بعد فتور ساد العلاقة بين القاهرة وكل من البلدين.