الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الوقود لتوليد الطاقة في غزة

"على أن تكون أنواع المحروقات وكمياتها، تمت الموافقة عليها قبل شرائها، كما يتطلب الإعفاء موافقة منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية (COGAT)|

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الوقود لتوليد الطاقة في قطاع غزة حتى نهاية عام 2024، ويسمح الأمر المؤقت الساري المفعول منذ عام 2019 والذي تم تمديده للمنظمات الإنسانية الدولية بشراء الوقود المعفى من الضرائب.

وصوتت اللجنة المالية برئاسة النائب موشيه غافني على "تمديد الإعفاء الممنوح لمنظمة مساعدات دولية معترف بها من قبل المديرين العامين بوزارة المالية ووزارة الأمن"، على أن تكون أنواع المحروقات وكمياتها، تمت الموافقة عليها قبل شرائها، كما يتطلب الإعفاء موافقة منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية (COGAT).

وقال مسؤول في وزارة الأمن الاسرائيلية نير عزوز"منذ سنوات ونحن نحاول تهدئة الوضع الأمني ​​في قطاع غزة من خلال إجراءات مختلفة. ومن هذه الإجراءات إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في القطاع لإمداد سكان غزة بالكهرباء"، وتابع"إن الامم المتحدة تشرف عليها بالتعاون مع اسرائيل. وبذلك يتم شراء الوقود في اسرائيل ونقله بطريقة خاضعة للرقابة مباشرة إلى محطة الكهرباء".

ومن جهته احتجت النائبة شارين هاسكل "هل الوزير سموتريتش على علم بأنه يقدم إعفاء لحماس من الوقود في نفس اليوم الذي أعلنت فيه حماس سحب دورياتها الليلية؟ بعد هجوم الأمس المميت؟".

وكانت الحكومة السابقة قد تمت الموافقة على هذا الإعفاء وتعرض العديد من أعضاء المعارضة للهجوم على القرار نفسه عندما جاء من معسكرهم، وقالوا"لقد هاجمتنا لأنك صادقت على نفس اللوائح، أنت من حكومة ثرثارة ولست حكومة يمينية".