خاص :الجيش الإسرائيلي يتدرب على دبابات مركافا جديدة ذات قدرات قتالية نوعية في المناطق الحدودية الشمالية

مصادر عسكرية قالت إن دبابة المركافا الجديدة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الميدانية وأكثر تحصينا

أفاد مراسل i24NEWS رازي طاطور, الإثنين، بتدريبات عسكرية مكثفة يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق الحدود الشمالية، ضمن استعدادات لا تتوقف لسيناريو المواجهة مع حزب الله اللبناني أو حرب متعددة الجبهات. وشاركت التدريبات العسكرية دبابات جديدة مطورة من نوع "المركافا".

وصرحت مصادر عسكرية في الجيش لمراسل i24NEWS أن الجيش استخلص العبر من حرب لبنان الثانية وطور من قدراته العسكرية على جميع المستويات، بينها القدرات القتالية والتكنولوجية وأصبح مستعدًا لأي مواجهة ممكنة.

وتجري التدريبات بصورة تكون بها القوات قادرة على مواجهة حرب حقيقية بمشاركة سلاح الجو مع قوات المشاة وبصورة مكثفة.

وأفادت المصادر العسكرية بأن دبابة المركافا الجديدة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الميدانية وأكثر تحصينًا وذات قدرات قتالية نوعية.

وأضافت المصادر أن الدبابات تمتلك قدرات استخباراتية متقدمة ومتطورة ،وأن تحسنا وتطورا كبيرا طرأ على قدرات هذه المدرعات مقارنة باستخدامها في حرب لبنان الثانية 2006، حيث نجح سلاح حزب الله المضاد للدروع بحينه في تلك المعارك بإختراق تحصينات هذا الطراز من الدبابات، ولفتت إنه"لا يمكن مقارنة وضع هذه الدبابات، والتقنيات وجاهزيتها للمنطقة اليوم كما كان الوضع في السابق"

وأضافت "نمتلك اليوم قدرات متطورة أكثر ، ابتداء من القدرات الاستخباراتية والاتصالات، حتى تحصينات المقاتلين والأسلحة نفسها، الأمور التي شكلت تحديات بالنسبة لنا بالماضي باتت لا تشكل عقبة أمامنا، وتطورنا كثيرا خلال هذه السنوات".