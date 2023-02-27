الضفة الغربية: وفاة المصاب الإسرائيلي بعملية إطلاق النار المزدوجة قرب أريحا

وقع الهجوم عند تقاطع بيت عربة بالقرب من أريحا في طريق البحر الميت، وأصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

أعلنت إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن وفاة المصاب الإسرائيلي (27 عاما) الذي أصيب بصورة حرجة بعملية إطلاق النار المزدوجة قرب أريحا، وذكر في بيان "المصاب نقل مع إجراء عمليات إنعاش له تواصلت أيضا في المستشفى، لكن الجهود فشلت لإنقاذ حياته"، وكان المنفذ قد أطلق النار على سائق سيارة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يفر وينفذ هجوما ثانيا على مفترق طرق ألموغ لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين "وصلت بمركبتها الى مفترق بيت هعرافا وقامت بإطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية لكن دون إصابات، وتوجهت من هناك الى موقع آخر قريب وقامت بإطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية أخرى ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي" وذكر بيان الجيش إن القوات نفذت أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذين وننصبت الحواجز ونقاط التفتيش.

Magen David Adom سيارة الشاب الذي أصيب في هجوم إطلاق نار قرب أريحا بالضفة الغربية.

وقال المتحدث بإسم نجمة نجمة داود الحمراء، "المسعفون في نجمة داود الحمراء يقدمون العلاج الطبيل لرجل يبلغ من العمر 25 عاماً، حيث تم نقله إلى مستشفى هداسا في حالة حرجة، يتم إجراء الإنعاش القلبي للمصاب".

وقال أحد المسعفين الذي تواجد في موقع العملية :"مررت بالقرب من المكان مع مركبتي الخاصة واذ بي أتلقى نداء حول عملية إطلاق نار، وصلت فورا الى المكان ورأيت مركبة واقفة في الطريق المقابل وسائقها فاقد الوعي، استدعيت القوات وبدأت بتقديم الاسعافات الأولية لإنقاذ حياته، ووصلت سيارة الاسعاف بسرعة الى المكان ونقل الى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وكجزء من الهجوم نفس ، أفادت منظمة إنقاذ بلا حدود أن "أسرة مكونة من أربعة أفراد تضررت بعد إطلاق النار على سيارتهم وإلحاق أضرار بها أثناء مرورهم عبر محطة وقود في مفرق ألموغ.

تأتي العملية في اليوم التالي لهجوم مميت في حوارة بالضفة الغربية قتل فيه شقيقان إسرائيليان ظهر الأحد، وفي السياق إفادة صحفية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن مسؤول عسكريا إسرائيليا قال إن"الجيش يتعامل مع أعمال الشغب الدامية في حوارة على أنها "هجوم إرهابي"وقال تابع "كان من المتوقع أن يسلك مثيرو الشغب، الذين أجج غضبهم هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل إسرائيليين، الطريق الرئيسي" لكنهم "تفرقوا حول حوارة". وأضاف: "لم يكن يومًا جيدًا بالنسبة لنا".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أنهم يعملون بالتوازي على القبض على منفذ العملية الذي قتل الأخوين هاليل مناحيم يانيف ويجيل يعكوف يانيف والشخص الذي أطلق النار على الفلسطيني سامح أقطش (37) وقتله خلال أعمال الشغب. وأوضح المسؤول أنه ليس الجيش من قتل أقطش.

Thelma Obadia مظاهر مؤيدة للفلسطينيين في تل أبيب

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قد أجرى، صباح الإثنين، زيارة إلى موقع الهجوم الذي أودى بحياة شقيقين من مستوطنة هار براخا عند حاجز قرية حوارة في الضفة الغربية. تلقى الوزير غالانت لمحة عامة من قائد القيادة اللواء يهودا فوكس، وقائد فرقة يهودا والسامرة العميد آفي بلوت وقائد كتيبة السامرة العقيد شمعون سيسو ، حول تفاصيل عملية إطلاق النار وأعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية في حوارة، فضلا عن الجهود الاستخباراتية والعملياتية لتحديد مكان منفذي العملية.

وصرح غالانت للصحفيين بأنه "نتوقع أياما معقدة وحتى صعبة لربما تكون هنا في الضفة الغربية أو بمنطقة القدس أو في قطاع غزة". وتابع "لقد أصدرت تعليماتي بشكل حاد وواضح للجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن - بالاستعداد التام لمواجهة جميع التهديدات، من خلال زيادة النشاط في الميدان، وإضافة القوات والعناصر لحماية المستوطنات والمحاور، وبالطبع إلقاء القبض على قتلة هليل وييغل يانيف أمس، وإحضارهم إما للمحاكمة أو المقبرة، وفقا للتطورات في الميدان".

ومن جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، (إزاء الانفلات الذي نفذه المستوطنون ضد سكان بلدة حوارة وممتلكاتهم في الضفة الغربية) للمواطنين الإسرائيليين ألا يتصرفوا على عاتقهم عوضا عن القانون، وتابع"هجوم الأمس هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعًا أننا في حالة حرب. هذه الحرب لم تبدأ أمس وهي ليست حربا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا بتبني سياسة حرب حقيقية على الإرهاب"، في إشارة إلى هجوم حوارة الإرهابي الذي أودى بحياة إسرائيليين اثنين".

وتابع الوزير "يجب سحق الإرهابيين وحان الوقت للعودة إلى التهديدات المستهدفة والقضاء على قادة التنظيمات الإرهابية المحرضة. أريد أن أكون واضحا بشأن الصور التي وصلتنا من حوارة "، في إشارة إلى أعمال الحرق والترهيب التي قام بها المستوطنون. "أنا أتفهم الألم، لكن يجب ألا نُنحّي القانون جانبا ونتصرف عشوائيا. المكلف بالتعامل مع الإرهاب وردعه هي حكومة اسرائيل وليس المواطنين".