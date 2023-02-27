الإمارات تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ مغلق غدا الثلاثاء في "ظل التطورات المقلقة في الضفة الغربية"

في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الموافق 28 فبراير/شباط

طالبت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل، غدا الثلاثاء، بشأن التطورات في الضفة الغربية، وقاالت في تغريدة على"تويتر": "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غدٍ الموافق 28 فبراير/شباط الجاري".

وكان الاجتماع الأمني الذي انعقد في مدينة العقبة الأردنية بحضور مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين، أمس الأحد، قد أكد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، ومن جهتها أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

وفي السياق تتواصل في الضفة الغربية العمليات العدائية في ظل تزايد حالة التوتر التي تهيمن على العلاقات بين الطرفين.

ووقع هجوم إطلاق نار، مساء اليوم الاثنين، عند تقاطع بيت هعربا بالقرب من أريحا في طريق البحر الميت، وأصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، في ما تلاحق قوات الأمن الإسرائيلي منفذي العملية والذين فروا من المكان تجاه مدينة أريحا.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين "وصلت بمركبتها الى مفترق بيت هعرافا وقامت بإطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية لكن دون إصابات، وتوجهت من هناك الى موقع آخر قريب وقامت بإطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية أخرى ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي" وذكر بيان الجيش إن القوات نفذت أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذين وننصبت الحواجز ونقاط التفتيش.

وخلال إفادة صحفية، اليوم الإثنين، صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الجيش يتعامل مع أعمال الشغب الدامية في حوارة على أنها "هجوم إرهابي"وقال إنه "كان من المتوقع أن يسلك مثيرو الشغب، الذين أجج غضبهم هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل إسرائيليين، الطريق الرئيسي" لكنهم "تفرقوا حول حوارة". وأضاف: "لم يكن يومًا جيدًا بالنسبة لنا".

ومن جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عندما وصل، صباح اليوم الإثنين، إلى بؤرة افياتار حيث قال للمواطنين الإسرائيليين ألا يتصرفوا على عاتقهم عوضا عن القانون. وأضاف"هجوم الأمس هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعًا أننا في حالة حرب. هذه الحرب لم تبدأ أمس وهي ليست حربا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا بتبني سياسة حرب حقيقية على الإرهاب"، في إشارة إلى هجوم حوارة الإرهابي الذي أودى بحياة إسرائيليين اثنين".

وتابع الوزير "يجب سحق الإرهابيين وحان الوقت للعودة إلى التهديدات المستهدفة والقضاء على قادة التنظيمات الإرهابية المحرضة. أريد أن أكون واضحا بشأن الصور التي وصلتنا من حوارة "، في إشارة إلى أعمال الحرق والترهيب التي قام بها المستوطنون. "أنا أتفهم الألم، لكن يجب ألا نُنحّي القانون جانبا ونتصرف عشوائيا. المكلف بالتعامل مع الإرهاب وردعه هي حكومة اسرائيل وليس المواطنين".